أحمد حسن أول أسطورة مصرية في عالم الألعاب الإلكترونية
الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 18:27
كتب : FilGoal
أعلنت لعبة eFootball عن إصدار تحديث جديد بشأن مجموعة من الأساطير بمختلف العالم.
وشهدت قائمة الأساطير تواجد أحمد حسن القائد التاريخي لمنتخب مصر في اللعب.
وأصبح أحمد حسن أول لاعب مصري يتواجد في لعبة eFootball في فئة الأساطير.
وتشهد قائمة الأساطير كل من ماجد عبد الله نجم منتخب السعودية الأسبق ونوانكو كانو لاعب نيجيريا ونشأت أكرم لاعب منتخب العراق.
وسوف يصدر التحديث الجديد باسم "National Legends" خلال شهر نوفمبر المقبل باللعبة.
ولم يتم الكشف حتى الآن عن طاقات اللاعبين.
