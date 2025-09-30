الأهلي يقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في النادي

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 18:27

الأهلي - بيان رسمي

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، عن تفاصيل قرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بتطبيق الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين والزيادات التي ترتبت على ذلك، في إطار تطوير الهياكل التنظيمية للإدارات المختلفة، بما يتناسب مع كل درجة وظيفية، بالإضافة إلى العاملين نصف الوقت وجميع المدربين بـ«الجيم»، كما تم وضع ضوابط ومعايير لتحسين كفاءة الأداء.

وقال شلبي إن هذا الأمر تجرى دراسته منذ فترة للوصول إلى صيغة تضمن العدالة وتحفظ الحقوق لكل شرائح العاملين. وتم عرض الأمر على مجلس الإدارة قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا، الذي وافق على المشروع بالكامل دون النظر للتكلفة المالية التي سوف تتحملها خزينة النادي، هذا بالإضافة إلى استمرار المكافآت التي كانت مقررة في السابق.

وشدد سعد شلبي على أن ما يخص العاملين دومًا يحظى باهتمام وأولوية لدى مجلس الإدارة، لا سيما وأنهم يمثلون منظومة العمل الرئيسية التي تبذل كل الجهد من أجل النادي والحفاظ على ريادته في كل الأوقات.

وقرر الأهلي إقامة انتخابات مجلس الإدارة يومي 30 و31 أكتوبر المقبل.

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد وافقت على تعديلات اللائحة في وقت سابق.

وكان محمود الخطيب قد أعلن في وقت سابق نيته عدم الترشح لفترة جديدة على مقعد رئيس النادي الأهلي.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

وفاز فريق كرة القدم في عهده كرئيس بلقب الدوري 5 مرات وكأس مصر 3 مرات والسوبر المصري 6 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات والسوبر الإفريقي مرتين وشارك في كأس العالم للأندية 5 مرات وفاز الفريق بالبرونزية في 3 منها.

