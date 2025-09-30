خبر في الجول - طلعت محرم يقود المقاولون أمام الاتحاد بشكل مؤقت

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 18:27

كتب : عمرو نبيل

المقاولون العرب

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب تكليف طلعت محرم بمهة تدريب الفريق خلال مواجهة الاتحاد السكندري.

ويلعب المقاولون ضد الاتحاد يوم الجمعة ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طلعت محرم سيتولي تدريب المقاولون العرب أمام الاتحاد بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وكان المقاولون العرب قد قرر قبول استقالة محمد مكي مدرب الفريق.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتقدم فيها مكي بالاستقالة من تدريب الفريق هذا الموسم.

ولم يحقق الفريق أي فوز بعد مرور 9 جولات على انطلاق الدوري المصري هذا الموسم.

وقاد مكي ذئاب الجبل للفوز بلقب دوري المحترفين والعودة للدوري المصري من جديد الموسم الماضي.

وجمع المقاولون العرب 5 نقاط ليحتل المركز الـ 19 بعد مرور 9 جولات بواقع 5 تعادلات و4 هزائم.

وسجل الذئاب الجبل هدفين فقط خلال المباريات الـ 7 منذ انطلاق الموسم ما يجعله ثاني أضعف هجوم في الدوري.

ويستعد المقاولون العرب للقاء الاتحاد السكندري في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

المقاولون العرب محمد مكي
نرشح لكم
محمد شكري يعلن عودته لتدريبات الأهلي والتعافي من الإصابة تقرير سعودي: الفتح متمسك باستمرار جوميز.. ولا مفاوضات من جانب الأهلي المصري الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عدي الدباغ وناصر منسي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.. إيقاف عبد الله السعيد وتريزيجيه عن الجولة العاشرة خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يختتم تحضيراته لمواجهة الجيش الرواندي أحمد حسن أول أسطورة مصرية في عالم الألعاب الإلكترونية الأهلي يقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في النادي
أخر الأخبار
فابريزيو رومانو: لا يوجد مفاوضات بين كلوب واتحاد جدة.. و3 مرشحين 14 دقيقة | سعودي في الجول
محمد شكري يعلن عودته لتدريبات الأهلي والتعافي من الإصابة 16 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - جارناتشو أساسي مع تشيلسي.. ومورينيو يدفع بـ أوتاميندي في دفاع بنفيكا 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
وزير الرياضة يدعم منتخب تحت 20 عاما قبل لقاء نيوزيلندا فى كأس العالم 30 دقيقة | منتخب مصر
تقرير سعودي: الفتح متمسك باستمرار جوميز.. ولا مفاوضات من جانب الأهلي المصري 39 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل دوري الأبطال - محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام جالاتاسراي 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عدي الدباغ وناصر منسي ساعة | الدوري المصري
بسبب تراكم البطاقات الصفراء.. إيقاف عبد الله السعيد وتريزيجيه عن الجولة العاشرة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514389/خبر-في-الجول-طلعت-محرم-يقود-المقاولون-أمام-الاتحاد-بشكل-مؤقت