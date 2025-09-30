خبر في الجول - طلعت محرم يقود المقاولون أمام الاتحاد بشكل مؤقت

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب تكليف طلعت محرم بمهة تدريب الفريق خلال مواجهة الاتحاد السكندري.

ويلعب المقاولون ضد الاتحاد يوم الجمعة ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طلعت محرم سيتولي تدريب المقاولون العرب أمام الاتحاد بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وكان المقاولون العرب قد قرر قبول استقالة محمد مكي مدرب الفريق.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتقدم فيها مكي بالاستقالة من تدريب الفريق هذا الموسم.

ولم يحقق الفريق أي فوز بعد مرور 9 جولات على انطلاق الدوري المصري هذا الموسم.

وقاد مكي ذئاب الجبل للفوز بلقب دوري المحترفين والعودة للدوري المصري من جديد الموسم الماضي.

وجمع المقاولون العرب 5 نقاط ليحتل المركز الـ 19 بعد مرور 9 جولات بواقع 5 تعادلات و4 هزائم.

وسجل الذئاب الجبل هدفين فقط خلال المباريات الـ 7 منذ انطلاق الموسم ما يجعله ثاني أضعف هجوم في الدوري.

ويستعد المقاولون العرب للقاء الاتحاد السكندري في الجولة العاشرة من الدوري المصري.