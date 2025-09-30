الدوري المصري - نتائج الجولة التاسعة التي شهدت القمة ومواعيد العاشرة

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 18:13

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - محمود بنتايك - ياسر إبراهيم

اختتمت منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري والتي شهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وتغلب الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة بعد خوض 8 مباريات في الدوري وبفارق نقطتين عن الزمالك الذي خاض مباراة أكثر.

ويغيب فريق بيراميدز عن مباريات الجولة العاشرة بسبب خوض منافسات دور الـ 64 من دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت نتائج الجولة التاسعة كالآتي:

المقاولون 0-1 كهرباء الإسماعيلية

زد 0-1 حرس الحدود

المصري 0-1 بتروجت

بيراميدز 2-0 طلائع الجيش

مودرن سبورت 1-1 فاركو

غزل المحلة 0-0 إنبي

وادي دجلة 1-1 سموحة

الجونة 1-1 سيراميكا كليوباترا

الإسماعيلي 1-2 البنك الأهلي

الأهلي 2-1 الزمالك

بينما مواعيد مباريات الجولة العاشرة كالآتي:

الجمعة 3 أكتوبر

سموحة × الإسماعيلي - 5 مساء

الاتحاد × المقاولون - 8 مساء

البنك الأهلي × المصري - 8 مساء

السبت 4 أكتوبر

طلائع الجيش × الجونة - 5 مساء

الزمالك × غزل المحلة - 5 مساء

كهرباء الإسماعيلية × الأهلي - 8 مساء

حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء

الأحد 5 أكتوبر

إنبي × زد - 5 مساء

فاركو × وادي دجلة - 8 مساء

الأهلي الزمالك الدوري المصري الجولة التاسعة الجولة العاشرة
