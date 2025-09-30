ترتيب الدوري المصري – الزمالك في الصدارة بعد الجولة التاسعة والأهلي يواصل التقدم

واصل الأهلي تقدمه في جدول ترتيب الدوري المصري وذلك بعد الفوز على الزمالك في مباراة القمة.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف في قمة الدوري التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من المسابقة وأقيمت في استاد القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، ولا يزال له مباراة مؤجلة.

بينما لا يزال بيراميدز لديه مباراتين مؤجلتين.

ويأتي ترتيب جدول الدوري المصري بعد الجولة التاسعة بالكامل كالآتي:

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري 15 نقطة

3- الأهلي 15 نقطة

4- وادي دجلة 15 نقطة

5- بيراميدز 14 نقطة

6- إنبي 14 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

8- بتروجت 14 نقطة

9- زد 12 نقطة

10- مودرن سبورت 12 نقطة

11- البنك الأهلي 11 نقطة

12- سموحة 11 نقطة

13- حرس الحدود 11 نقطة

14- غزل المحلة 10 نقاط

15- الجونة 9 نقاط

16- طلائع الجيش 9 نقاط

17- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

19- المقاولون العرب 5 نقاط

20- الاتحاد السكندري 5 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط