كرة يد - لتحديد المركزين الخامس والسادس.. الزمالك يفوز على الشارقة في المباراة الأولى
الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 16:44
كتب : FilGoal
حقق الزمالك الفوز على الشارقة الإماراتي بنتيجة 29-26 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بكأس العالم للأندية لكرة اليد.
الشوط الأول انتهى بالتعادل بنتيجة 14-14 بعد التقدم الشارقة في معظم أوقات المباراة.
وفي الشوط الثاني استعاد الشارقة التقدم من جديد وزاد فارق الأهداف إلى ثلاثة قبل أن يعود الزمالك في نهاية المباراة من جديد ويحقق الفوز.
وتقام مباراة ثانية بين الفريقين بعد غدا الخميس من أجل تحديد صاحب المركز الخامس.
وسيحصل المركز الخامس على من يحقق فارق أهداف بين الفريقين خلال المباراتين.
وكان الزمالك قد حصل على المركز الثاني في مجموعته خلف برشلونة ليخسر فرصة المنافسة على اللقب.
