بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. توماسبيرج يتولى تدريب بوجون البولندي

رغم ارتباط اسمه بتدريب الأهلي مؤخرا.. أعلن نادي بوجون شتشيتسين البولندي يوم الثلاثاء تعيين الدنماركي توماس توماسبيرج كمدير فني للفريق.

قبل أيام كان توماسبيرج قريبا من تدريب الأهلي الذي وصل لمراحل متقدمة من التفاوض معه.

ووقع توماسبيرج مع النادي البولندي على عقد يمتد لـ3 مواسم.

وقاد المدرب الدنماركي التدريب الأول لفريقه الجديد يوم الثلاثاء عقب توقيع العقود.

ومن المنتظر أن يظهر توماسبيرج لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.

توماس توماسبيرج هو مدرب ميتلاند الدنماركي ورحل عن صفوفه بداية الشهر الجاري وسبق له التتويج بلقبي الدوري والكأس بالدنمارك.

وسبق لتوماس توماسبيرج تدريب إمام عاشور عندما كان لاعبا في ميتلاند قبل انتقاله إلى الأهلي.

وتولى توماسبيرج قيادة ميتيلاند منذ مارس 2023 وحتى مطلع شهر سبتمبر الجاري.

وقاد ميتيلاند في 13 مباراة هذا الموسم بمنافسات الدوري الدنماركي والدوري الأوربي، ولم يتعرض للخسارة رغم إقالته.

إذ فاز ميتيلاند هذا الموسم في 9 مباريات وتعادل 4 تحت قيادة توماسبيرج لكن بينهم 3 تعادلات في الدوري.

وبشكل عام في هذه الولاية قاد توماس توماسبيرج فريق ميتيلاند في 115 مباراة وفاز في 66 منهم مقابل 22 تعادل و27 هزيمة بمختلف المسابقات.