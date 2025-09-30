NBA - ليبرون جيمس: لا أعرف موعد اعتزالي

أكد ليبرون جيمس نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة أنه لا يعرف موعد اعتزاله.

ويستعد ليبرون لأن يصبح أول لاعب في تاريخ دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA يلعب في 23 موسما.

وقال ليبرون في تصريحات للصحفيين: "أنا متحمس لفرصة لعب كرة السلة التي أحبها لموسم آخر".

وأضاف "مهما كانت طبيعة مسيرتي هذا العام سأكون متحمسا لأنني لا أعرف متى ستنتهي هذه المسيرة".

وواصل "أحب لعب المباريات والتواجد في التدريبات وهذا ما يدفعني إلى الأمام".

وأكمل "العمر مجرد رقم. أخوض موسمي الـ23 وأنا قادر على اللعب بمستوى كهذا".

وسيبلغ ليبرون جيمس الـ41 من عمره في ديسمبر المقبل.

