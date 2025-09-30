بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية

شدد بيدري على أن شعوره بالتقدير داخل برشلونة يكفيه دون الحصول على مركز متقدم في سباق الكرة الذهبية.

ويستعد برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان على ملعب مونتجويك بالجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال بيدري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "غدا المباراة ستكون بين فريقين من الأفضل، وأعتقد أن باريس سان جيرمان قد أثبت ذلك بالفعل في الموسم الماضي ونحن علينا إثبات ذلك أيضا في الملعب".

وواصل "مدح بول سكولز؟ أن يوجه أسطورة في كرة القدم لك المديح أو يقارنك بنجوم كبار كنت أراهم دائما منذ كنت صغيرا فهذا أمر جميل، يجب أن أتعامل مع ذلك الأمر كدافع وأعلم أن التشابه مع تشافي أو إنييستا صعب لأن المستوى الذي قدماه على مدار سنوات كان مذهلا بكل معنى الكلمة".

وأكمل "مباراة الغد ستكون بين فريقين يرغبان في الاستحواذ على الكرة فيها ومن الواضح أن من يسيطر على خط الوسط سيفرض نفسه بشكل كبير في المباراة، سنحاول السيطرة كما اعتدنا وأن نضغط عاليا لأننا فريق شجاع منذ قدوم فليك وأعتقد أن هذا ما سننجح في القيام به".

وتابع "نحاول أن ندعم جوان جارسيا وجافي وأن نكون بجانبهما، وحاولنا أن نجعلهما يبتسمان لأن هذه ليست لحظات سهلة، لكنني واثق أن الاثنين سيتجاوزان هذا وسيعودان أفضل مما كانا عليه ومن الواضح أن كليهما سيواصلان التقدم وسيعودان".

وشدد "مركزي في الكرة الذهبية؟ أشعر أنني مقدر في الفريق وفي المنتخب أيضا وأعتقد أن هذا هو الأهم وأشعر أنني لاعب مهم في الجانب الجماعي وفي جعل الفريق يلعب ومحاولة منح المهاجمين فرص لتسجيل الأهداف".

وأردف "أنا وفيتينيا من اللاعبين الذين يحبون دائما أن تكون الكرة بحوزتهم وألا يكونوا خلفها ويلاحقونها أو يركضون خلفها لكنني أعتقد أن وسط الميدان في كل فريق سيكون له دور أساسي في المباراة وسيرجح كفة فريق على الآخر".

وأضاف "لقد غيرت بعض الأشياء في تحضيري البدني وأعتقد أن التحضير داخل المجموعة بالكامل تغير مقارنة بما كنا نفعله سابقا، وبالطبع اللعب كل ثلاثة أيام أمر ممتع لكنه يكلفك قليلا من حيث الاستشفاء والجدول الزمني وفي النهاية يجب علينا التأقلم".

وأتم "أفضل اللعب ضد فريق يواجهنا كند، ويكون من الأسهل حينها إيجاد التمريرة أو المساحة لأنه لا يوجد من يغلق علينا أو يضغط بشكل كثيف، عندما يتكتل الفريق ضدنا يصبح الأمر أصعب لصناعة الفارق وخلق الهجمات للتسجيل".

وفاز برشلونة في المباراة الأولى على نيوكاسل بهدفين دون رد.