مؤتمر فليك: بالطبع نحن مرشحون لدوري أبطال أوروبا.. وأثق في قوة أراوخو

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 15:51

كتب : FilGoal

فليك - برشلونة

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على ثقته في رونالد أراوخو لاعب الفريق.

ويستعد برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان على ملعب مونتجويك بالجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هذه بطولة مختلفة ونلعب ضد أفضل فرق في أوروبا وغدا سنواجه الأفضل خلال الموسم الحالي مع لاعبين رائعين ومدرب مميز، أنا معجب بطريقة لعبهم وهذا تحد كبير لنا ونحن متطلعون لهذه المباراة".

أخبار متعلقة:
فليك: الصدارة تضع الضغوط على ريال مدريد.. ولهذا السبب استبدلت أولمو فليك: لامين سيحصل على دقائق ضد سوسيداد.. والإصابات جزء من عملي فليك: مشاركة دي يونج وليفاندوفسكي جاءت في الوقت المناسب ضد أوفييدو بيلد: فليك يعتبر جيراسي الخيار المثالي لبرشلونة

وأكمل "الغيابات في مباراة الغد؟ أعتقد أن هذا جزء من عملنا وبكل تأكيد ليس ذلك جيدا للاعبين وكل مدرب يريد امتلاك جميع عناصره، والجماهير أيضا أرادوا رؤية لاعبين كبار غائبين لكن في كل فريق هناك جودة عالية وغدا ستكون مباراة رائعة".

وتابع "علينا دائما أن نعمل على خطة مبارياتنا والطريقة التي نلعب بها، كل شيء يتعلق بالتمركز والتحكم بالكرة وغدا لن يكون ذلك سهلا لأنهم أيضا يحبون الضغط على الكرة والحصول عليها وعلينا أن نلعب من البداية حتى النهاية بأفضل مستوى لنا".

وشدد "لامين الأكثر حسما في أوروبا؟ لا أحب هذا الأمر، إنه لاعب عظيم وفي فريقنا لاعبين رائعين، هو بسن الـ 18 وعليه الآن أن يركز على العمل جيدا، حينما تملك تلك الموهبة يجب أن تعمل للتطور، والأمر لا يتعلق باللعب حين الحصول على الكرة فقط بل أيضا في الدفاع ونحن نريد هذا من كل اللاعبين".

وأضاف "أنا أملك الثقة في قوة أراوخو، إنه لاعب لا يصدق وقوي وجاهز لتقديم أفضل ما لديه وهذا ظهر في المباريات الماضية وأنا سعيد بأنه في فريقي".

وكشف "بالتأكيد نحن مرشحين للتتويج بدوري أبطال أوروبا لكننا نعلم أن الأمر يتطلب عملا جادا والطريق طويل لذلك".

وأتم "الجميع يمكنه رؤية ما فعله راشفورد في المباراة الأخيرة، مباراة نيوكاسل منحته الثقة وهو الآن معنا في برشلونة وليس من السهل الانتقال من دوري لآخر لأن الخصوم وأسلوب اللعب يكون مختلفا".

وفاز برشلونة في المباراة الأولى على نيوكاسل بهدفين دون رد.

برشلونة باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا هانز فليك
نرشح لكم
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة أبطال أوروبا – فياريال يخطف نقطة من يوفنتوس.. وهويلوند ينصر نابولي على سبورتنج
أخر الأخبار
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قناة الأهلي تكشف تطورات الحالية الصحية لـ إمام عاشور 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514380/مؤتمر-فليك-بالطبع-نحن-مرشحون-لدوري-أبطال-أوروبا-وأثق-في-قوة-أراوخو