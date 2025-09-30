مؤتمر فليك: بالطبع نحن مرشحون لدوري أبطال أوروبا.. وأثق في قوة أراوخو

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على ثقته في رونالد أراوخو لاعب الفريق.

ويستعد برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان على ملعب مونتجويك بالجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هذه بطولة مختلفة ونلعب ضد أفضل فرق في أوروبا وغدا سنواجه الأفضل خلال الموسم الحالي مع لاعبين رائعين ومدرب مميز، أنا معجب بطريقة لعبهم وهذا تحد كبير لنا ونحن متطلعون لهذه المباراة".

وأكمل "الغيابات في مباراة الغد؟ أعتقد أن هذا جزء من عملنا وبكل تأكيد ليس ذلك جيدا للاعبين وكل مدرب يريد امتلاك جميع عناصره، والجماهير أيضا أرادوا رؤية لاعبين كبار غائبين لكن في كل فريق هناك جودة عالية وغدا ستكون مباراة رائعة".

وتابع "علينا دائما أن نعمل على خطة مبارياتنا والطريقة التي نلعب بها، كل شيء يتعلق بالتمركز والتحكم بالكرة وغدا لن يكون ذلك سهلا لأنهم أيضا يحبون الضغط على الكرة والحصول عليها وعلينا أن نلعب من البداية حتى النهاية بأفضل مستوى لنا".

وشدد "لامين الأكثر حسما في أوروبا؟ لا أحب هذا الأمر، إنه لاعب عظيم وفي فريقنا لاعبين رائعين، هو بسن الـ 18 وعليه الآن أن يركز على العمل جيدا، حينما تملك تلك الموهبة يجب أن تعمل للتطور، والأمر لا يتعلق باللعب حين الحصول على الكرة فقط بل أيضا في الدفاع ونحن نريد هذا من كل اللاعبين".

وأضاف "أنا أملك الثقة في قوة أراوخو، إنه لاعب لا يصدق وقوي وجاهز لتقديم أفضل ما لديه وهذا ظهر في المباريات الماضية وأنا سعيد بأنه في فريقي".

وكشف "بالتأكيد نحن مرشحين للتتويج بدوري أبطال أوروبا لكننا نعلم أن الأمر يتطلب عملا جادا والطريق طويل لذلك".

وأتم "الجميع يمكنه رؤية ما فعله راشفورد في المباراة الأخيرة، مباراة نيوكاسل منحته الثقة وهو الآن معنا في برشلونة وليس من السهل الانتقال من دوري لآخر لأن الخصوم وأسلوب اللعب يكون مختلفا".

وفاز برشلونة في المباراة الأولى على نيوكاسل بهدفين دون رد.