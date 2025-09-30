تأكد غياب كفاراتسخيليا أمام برشلونة.. وجاهزية الثنائي البرتغالي

سيغيب خفيشا كفاراتسخيليا نجم ي عن مواجهة فريقه المرتقبة ضد برشلونة بسبب الإصابة.

ويستضيف برشلونة فريق باريس سان جيرمان في تمام العاشرة من مساء الأربعاء.

وكان من المتوقع غياب كفاراتسخيليا عن المباراة بسبب الإصابة.

وبالفعل أعلن سان جيرمان القائمة المسافرة إلى برشلونة وخلت من اسم الجناح الجورجي.

وغادر كفاراتسخيليا أرضية الملعب في الشوط الأول خلال فوز باريس سان جيرمان على أوكسير بنتيجة 2-0 يوم السبت.

على الجانب الآخر، هناك أخبار إيجابية بشأن فيتينيا. فقد غادر لاعب الوسط البرتغالي الملعب في الشوط الأول من مباراة أوكسير، ويبدو أن استبداله كان إجراءً احترازيًا.

فقد تواجد اسمه في القائمة وأصبح جاهزا للمشاركة في المباراة.

كما انضم مواطنه جواو نيفيز إلى قائمة الفريق، بعد غيابه عن آخر مباراتين في الدوري الفرنسي.

ومن المتوقع عودة عثمان ديمبلي بعد فترة توقف المباريات الدولي.

بينما يقترب ديزيري دوي من العودة أيضًا.

ويعدّ ماركينيوس، قائد الفريق، الغائب الأبرز عن صفوف باريس سان جيرمان.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" طاقم تحكيم مواجهة برشلونة أمام باريس سان جيرمان المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة أبطال أوروبا.

وكشف موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعيين الإنجليزي مايكل أوليفير لإدارة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وكان برشلونة حقق الفوز على حساب نيوكاسل في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف وحيد.

بينما باريس سان جيرمان قد تغلب على أتالانتا بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

ويستضيف ملعب لويس كومبانيس (مونتجويك) مواجهة برشلونة أمام باريس سان جيرمان لعدم الانتهاء من التصاريح اللازمة والخاصة بملعب كامب نو.