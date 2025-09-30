بعد بيانات من الأندية.. اتحاد الكرة يشدد على ثقته في الحكام المصريين

شدد الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته في إمكانيات الحكام المصريين.

وأصدر الاتحاد بيانا دعم خلاله لجنة الحكام المصرية.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

تابع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ما ورد عن بعض الأندية من بيانات وخطابات من شأنها التقليل من مكانة الحكام المصريين

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته في التحكيم المصري ورفضه القاطع لأي محاولة للنيل بهم.

ووجّه الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام بالاتحاد لاستمرار خططها الهادفة لتطوير الحكام التي بدأت تؤتي نتائج مطمئنة.

كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الصدد على استقلالية لجنة الحكام بالاتحاد في عملها ولها كل الصلاحيات في اتخاذ ما تراه في مصلحة الحكام والتحكيم المصريين، فضلاً عن أن اللائحة نصت على أن تعيينات الحكام للمباريات حق أصيل للجنة لا تنازعه فيه أي هيئة أخرى.

وكان أكثر من فريق قد هاجم الحكام عقب مباريات في الدوري المصري هذا الموسم وكان آخرهم المصري عقب الخسارة بتروجت.

ويقود الكولومبي أوسكار رويز لجنة الحكام المصرية منذ نهاية الموسم الماضي.