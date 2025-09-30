بعد بيانات من الأندية.. اتحاد الكرة يشدد على ثقته في الحكام المصريين

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 15:08

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

شدد الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته في إمكانيات الحكام المصريين.

وأصدر الاتحاد بيانا دعم خلاله لجنة الحكام المصرية.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

أخبار متعلقة:
خطوة من اتحاد الكرة لـ فيفا بسبب تعارض كأس إنتركونتيننتال مع كأس العرب كما كشف في الجول - اتحاد الكرة يعلن مواجهة منتخب مصر الثاني لـ المغرب والبحرين في أكتوبر القسم الثاني ب - بسبب لاعب موقوف.. اتحاد الكرة يعتبر شباب طامية فائزا على ملوي بعد طلب الأهلي.. رابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب للقمة

تابع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ما ورد عن بعض الأندية من بيانات وخطابات من شأنها التقليل من مكانة الحكام المصريين

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته في التحكيم المصري ورفضه القاطع لأي محاولة للنيل بهم.

ووجّه الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام بالاتحاد لاستمرار خططها الهادفة لتطوير الحكام التي بدأت تؤتي نتائج مطمئنة.

كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الصدد على استقلالية لجنة الحكام بالاتحاد في عملها ولها كل الصلاحيات في اتخاذ ما تراه في مصلحة الحكام والتحكيم المصريين، فضلاً عن أن اللائحة نصت على أن تعيينات الحكام للمباريات حق أصيل للجنة لا تنازعه فيه أي هيئة أخرى.

وكان أكثر من فريق قد هاجم الحكام عقب مباريات في الدوري المصري هذا الموسم وكان آخرهم المصري عقب الخسارة بتروجت.

ويقود الكولومبي أوسكار رويز لجنة الحكام المصرية منذ نهاية الموسم الماضي.

اتحاد الكرة المصري الحكام المصريين
نرشح لكم
خبر في الجول - طلعت محرم يقود المقاولون أمام الاتحاد بشكل مؤقت الدوري المصري - نتائج الجولة التاسعة التي شهدت القمة ومواعيد العاشرة ترتيب الدوري المصري – الزمالك في الصدارة بعد الجولة التاسعة والأهلي يواصل التقدم خبر في الجول - منتخب مصر يتلقى عرضا لخوض وديتين في الإمارات بشهر نوفمبر بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. توماسبيرج يتولى تدريب بوجون البولندي مصدر مقرب من الشحات يكشف حقيقة تنمره ضد بيزيرا الشحات: تعاهدنا خلال عزومة ياسر إبراهيم على الفوز بالقمة عادل مصطفى: لا أحد يقصر في الأهلي.. وفارق النقاط لا يعنيني
أخر الأخبار
الدوري المصري - نتائج الجولة التاسعة التي شهدت القمة ومواعيد العاشرة 14 دقيقة | الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري – الزمالك في الصدارة بعد الجولة التاسعة والأهلي يواصل التقدم 22 دقيقة | الدوري المصري
عودة ثنائي اتحاد جدة قبل مواجهة شباب أهلي دبي ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - منتخب مصر يتلقى عرضا لخوض وديتين في الإمارات بشهر نوفمبر ساعة | منتخب مصر
كرة يد - لتحديد المركزين الخامس والسادس.. الزمالك يفوز على الشارقة في المباراة الأولى ساعة | كرة يد
بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. توماسبيرج يتولى تدريب بوجون البولندي ساعة | الدوري المصري
NBA - ليبرون جيمس: لا أعرف موعد اعتزالي 2 ساعة | كرة السلة الأمريكية
بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514378/بعد-بيانات-من-الأندية-اتحاد-الكرة-يشدد-على-ثقته-في-الحكام-المصريين