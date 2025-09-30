تمهيدا لبناء ملعب جديد.. ميلان وإنتر يعلنان الموافقة على شراء سان سيرو بشكل نهائي

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 14:55

كتب : FilGoal

جماهير ميلان في سان سيرو

أعلن نادي ميلان في بيان مشترك مع إنتر حصولهما على الموافقة على شراء ملعب سان سيرو بشكل نهائي.

مجلس المدينة وافق على بيع الملعب لفريقي ميلان وإنتر بعد جلسة استمرت قرابة الـ 12 ساعة مقابل 197 مليون يورو.

وصوت 24 شخصا من المجلس بالموافقة، بينما عارض القرار 20 شخصا آخر.

أخبار متعلقة:
سكاي: مجلس المدينة وافق على بيع سان سيرو لميلان وإنتر بشكل نهائي سكاي: الموافقة على بيع سان سيرو إلى ميلان وإنتر بلدية ميلانو: وافقنا على بيع سان سيرو إلى ميلان وإنتر الإثارة مستمرة في سان سيرو.. برشلونة وإنتر يتعادلان 3-3 في نصف نهائي أبطال أوروبا

القرار يمهد لإمكانية بيع هدم الملعب التاريخي وبناء ملعب جديد للفريقين أكثر تطورا وهو ما أشار له البيان.

ومن المتوقع أن ينتهي الملعب الجديد من الإنشاء بحلول عام 2031.

ويتشارك ميلان وإنتر اللعب على ملعب سان سيرو ولكنهما بشكل فعلي لا يمتلكان الملعب والمملوك لمجلس المدينة أي أنه ملعب حكومي.

سان سيرو تم بنائه في عام 1926 وأصبح على بعد أشهر قليلة من إكمال القرن.

سان سيرو ميلان إنتر
نرشح لكم
سبورت: ميلان يرغب في ضم ليفاندوفسكي إذا رحل عن برشلونة سكاي: مجلس المدينة وافق على بيع سان سيرو لميلان وإنتر بشكل نهائي بعد حل أزمته.. عمر فايد يشاهد خسارة أروكا من بورتو برباعية في ظهور نونو سانتو الأول.. وست هام يتعادل مع إيفرتون رابيو: لا أعرف كيف يركض مودريتش هكذا في سن الـ 40 مودريتش: تأثيري في الملعب بهذا العمر يعود إلى حبي لكرة القدم مؤتمر ديماركو: استبدالي المستمر مع إنزاجي أضرني بدنيا مؤتمر كيفو: لا يمكننا النظر بعيدا في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
NBA - ليبرون جيمس: لا أعرف موعد اعتزالي 2 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر فليك: بالطبع نحن مرشحون لدوري أبطال أوروبا.. وأثق في قوة أراوخو 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تأكد غياب كفاراتسخيليا أمام برشلونة.. وجاهزية الثنائي البرتغالي 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد بيانات من الأندية.. اتحاد الكرة يشدد على ثقته في الحكام المصريين ساعة | الكرة المصرية
تمهيدا لبناء ملعب جديد.. ميلان وإنتر يعلنان الموافقة على شراء سان سيرو بشكل نهائي ساعة | الكرة الأوروبية
كونتي يعلق على وضعية دي بروين بعد غضبه في مباراة ميلان ساعة | دوري أبطال أوروبا
إيقاف كارباخال لمباراتين في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 4 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع
/articles/514377/تمهيدا-لبناء-ملعب-جديد-ميلان-وإنتر-يعلنان-الموافقة-على-شراء-سان-سيرو-بشكل-نهائي