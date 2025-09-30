تمهيدا لبناء ملعب جديد.. ميلان وإنتر يعلنان الموافقة على شراء سان سيرو بشكل نهائي
الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 14:55
كتب : FilGoal
أعلن نادي ميلان في بيان مشترك مع إنتر حصولهما على الموافقة على شراء ملعب سان سيرو بشكل نهائي.
مجلس المدينة وافق على بيع الملعب لفريقي ميلان وإنتر بعد جلسة استمرت قرابة الـ 12 ساعة مقابل 197 مليون يورو.
وصوت 24 شخصا من المجلس بالموافقة، بينما عارض القرار 20 شخصا آخر.
القرار يمهد لإمكانية بيع هدم الملعب التاريخي وبناء ملعب جديد للفريقين أكثر تطورا وهو ما أشار له البيان.
ومن المتوقع أن ينتهي الملعب الجديد من الإنشاء بحلول عام 2031.
ويتشارك ميلان وإنتر اللعب على ملعب سان سيرو ولكنهما بشكل فعلي لا يمتلكان الملعب والمملوك لمجلس المدينة أي أنه ملعب حكومي.
سان سيرو تم بنائه في عام 1926 وأصبح على بعد أشهر قليلة من إكمال القرن.
