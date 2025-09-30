كونتي يعلق على وضعية دي بروين بعد غضبه في مباراة ميلان

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 14:27

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

يرى أنطونيو كونتي مدرب نابولي أن خسارة فريقه ضد مانشستر سيتي كانت غريبة.

ويستعد نابولي لمواجهة سبورتنج لشبونة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة سبوتنج لشبونة مهمة ضد فريق توج بالدوري البرتغالي ويعد من صفوة الكرة البرتغالية مع بنفيكا وبورتو".

وواصل "لقد خسرنا ضد مانشستر سيتي في مباراة غريبة مع طرد دي لورينزو".

واستمر "كان لدينا وقت قصير جدا للتحضير للمباراة لأننا عدنا بشكل متأخر من ميلان".

وأضاف "دي بروين؟ الأمر لا يتعلق بوضع لاعب بعينه، أي شخص يعرفني يعرف وجهة نظري بشأن بعض السلوكيات والأمر متروك لي لتصحيح الوضع وتكرار بعض المفاهيم حتى إذا جربتها مرة فلن تكررها مرة ثانية".

وخسر نابولي في المباراة الأولى من مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

