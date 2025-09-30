إيقاف كارباخال لمباراتين في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف داني كارباخال مدافع ريال مدريد لمباراتين في دوري أبطال أوروبا.

وذلك بسبب طرده أمام مارسيليا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بعد الاعتداء على الحارس جيرونيمو رولي.

المباراة الأولى في العقوبة ستقام مساء الثلاثاء ضد كيرات ألماتي الكازاخستاني.

وهي المباراة التي تشهد غياب كارباخال في الأساس بسبب الإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد هذا الأسبوع.

أما المباراة الثانية في العقوبة ستكون ضد يوفنتوس يوم 22 أكتوبر المقبل.

البالغ من العمر 33 عاما شارك في 8 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وعاد كارباخال قبل أسابيع من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.