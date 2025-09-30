إيقاف كارباخال لمباراتين في دوري الأبطال

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 14:21

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف داني كارباخال مدافع ريال مدريد لمباراتين في دوري أبطال أوروبا.

وذلك بسبب طرده أمام مارسيليا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بعد الاعتداء على الحارس جيرونيمو رولي.

المباراة الأولى في العقوبة ستقام مساء الثلاثاء ضد كيرات ألماتي الكازاخستاني.

أخبار متعلقة:
عودة رودري وريان شرقي لتدريبات سيتي قبل لقاء موناكو.. واستمرار غياب مرموش ماركا: فالنسيا يرفع دعوى قضائية ضد نتفليكس بسبب وثائقي فينيسيوس جونيور ضربة لكل من يريد ضمه.. أرسنال يمدد عقد ساليبا حتى 2030 رغم إضافته للقائمة.. سلوت يوضح سبب غياب كييزا أمام جالاتا سراي

وهي المباراة التي تشهد غياب كارباخال في الأساس بسبب الإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد هذا الأسبوع.

أما المباراة الثانية في العقوبة ستكون ضد يوفنتوس يوم 22 أكتوبر المقبل.

البالغ من العمر 33 عاما شارك في 8 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وعاد كارباخال قبل أسابيع من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا داني كارباخال
نرشح لكم
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة أبطال أوروبا – فياريال يخطف نقطة من يوفنتوس.. وهويلوند ينصر نابولي على سبورتنج
أخر الأخبار
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قناة الأهلي تكشف تطورات الحالية الصحية لـ إمام عاشور 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514375/إيقاف-كارباخال-لمباراتين-في-دوري-الأبطال