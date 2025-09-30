مصدر مقرب من الشحات يكشف حقيقة تنمره ضد بيزيرا

كشف مصدر مقرب من حسين الشحات لاعب النادي الأهلي حقيقة تنمر اللاعب على جوان بيزيرا لاعب الزمالك.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "حسين الشحات يتعجب من إصرار البعض على إقحامه في أزمة لم تحدث بتصوير رحكة يده على أنها تنمر من جوان بيزيرا بسبب قصر قامته".

وتابع "اللاعب لم يدخل في نقاش مع بيزيرا من الأساس وكان يحتفل بهدفه والصورة توضح أن الطرفين بعيدين عن بعضهما".

وسجل الشحات الهدف الأول للأهلي، بينما حصل على ركلة جزاء سجل منها محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الثاني.

وارتفع رصيد الأهلي للنقطة 15 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب الصدارة مع خوض الأحمر لمباراة أقل.