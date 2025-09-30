عودة رودري وريان شرقي لتدريبات سيتي قبل لقاء موناكو.. واستمرار غياب مرموش

عاد الثنائي رودري وريان شرقي للمشاركة في تدريب مانشستر سيتي قبل مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا.

ويصطدم سيتي بموناكو في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وشارك رودري في التدريبات بعد غيابه عن المباراة الأخيرة ضد بيرنلي.

بينما غاب ريان شرقي عن الملاعب منذ نهاية الشهر الماضي بسبب الإصابة.

فيما استمر غياب عمر مرموش وريان آيت نوري وعبد القادر خوسانوف عن التدريبات بسبب الإصابة.

وتعرض مهاجم منتخب مصر ومانشستر سيتي للإصابة في مباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وغاب مرموش عن مباريات سيتي ضد كل من مانشستر يونايتد ونابولي وأرسنال وهدرسفيلد تاون وبيرنلي.

وكان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قد صرح بأن مرموش قد يعود قبل التوقف الدولي المقبل.

ولا يتبقى على التوقف الدولي المقبل سوى مباراتي الفريق ضد موناكو في الدوري وأمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وسيخوض منتخب مصر في التوقف الدولي المقبل مباراتين ضد جيبوتي وغينيا بيساو في شهر أكتوبر المقبل لحسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.