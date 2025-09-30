عودة رودري وريان شرقي لتدريبات سيتي قبل لقاء موناكو.. واستمرار غياب مرموش

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 13:38

كتب : FilGoal

عمر مرموش - ريان شرقي - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

عاد الثنائي رودري وريان شرقي للمشاركة في تدريب مانشستر سيتي قبل مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا.

ويصطدم سيتي بموناكو في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وشارك رودري في التدريبات بعد غيابه عن المباراة الأخيرة ضد بيرنلي.

أخبار متعلقة:
ماركا: فالنسيا يرفع دعوى قضائية ضد نتفليكس بسبب وثائقي فينيسيوس جونيور سبورت: ميلان يرغب في ضم ليفاندوفسكي إذا رحل عن برشلونة ضربة لكل من يريد ضمه.. أرسنال يمدد عقد ساليبا حتى 2030 سكاي: مجلس المدينة وافق على بيع سان سيرو لميلان وإنتر بشكل نهائي

Image

بينما غاب ريان شرقي عن الملاعب منذ نهاية الشهر الماضي بسبب الإصابة.

فيما استمر غياب عمر مرموش وريان آيت نوري وعبد القادر خوسانوف عن التدريبات بسبب الإصابة.

وتعرض مهاجم منتخب مصر ومانشستر سيتي للإصابة في مباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وغاب مرموش عن مباريات سيتي ضد كل من مانشستر يونايتد ونابولي وأرسنال وهدرسفيلد تاون وبيرنلي.

وكان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قد صرح بأن مرموش قد يعود قبل التوقف الدولي المقبل.

ولا يتبقى على التوقف الدولي المقبل سوى مباراتي الفريق ضد موناكو في الدوري وأمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وسيخوض منتخب مصر في التوقف الدولي المقبل مباراتين ضد جيبوتي وغينيا بيساو في شهر أكتوبر المقبل لحسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

مانشستر سيتي موناكو عمر مرموش رودري ريان شرقي
نرشح لكم
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة أبطال أوروبا – فياريال يخطف نقطة من يوفنتوس.. وهويلوند ينصر نابولي على سبورتنج
أخر الأخبار
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قناة الأهلي تكشف تطورات الحالية الصحية لـ إمام عاشور 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514373/عودة-رودري-وريان-شرقي-لتدريبات-سيتي-قبل-لقاء-موناكو-واستمرار-غياب-مرموش