ماركا: فالنسيا يرفع دعوى قضائية ضد نتفليكس بسبب وثائقي فينيسيوس جونيور

قرر نادي فالنسيا رفع دعوى قضائية ضد منصة نتفليكس بسبب المعلومات غير الدقيقة الواردة في وثائقي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، حسب جريدة ماركا.

وأطلقت المنصة فيلما وثائقيا عن فينيسيوس جونيور، وسرعان ما هاجمه نادي فالنسيا.

وأوضح تقرير ماركا أن أن نادي فالنسيا رفع دعوى قضائية ضد شركة الإنتاج كونسبيراساو فيلمز ومنصة نتفليكس بسبب المعلومات غير الدقيقة الواردة في الفيلم الوثائقي بايلا فيني.

وذلك بعدما طالب النادي بتعديل الفيلم وتصحيح ما حدث في ميستايا في مايو الماضي.

وحدثت العديد من المشاكل من قبل بين اللاعب البرازيلي وجماهير فالنسيا على ملعب ميستايا معقل الخفافيش.

وجاء بيان فالنسيا وقتها كالتالي:

في ضوء الظلم والأكاذيب المرتكبة بحق جماهير فالنسيا، يطالب النادي كتابيا شركة إنتاج الفيلم الوثائقي لفينيسيوس جونيور بتصحيح فوري لما حدث في ميستايا والذي لا يتوافق مع الواقع.

يجب أن تسود الحقيقة واحترام جماهيرنا، يحتفظ فالنسيا بحقه في اتخاذ إجراء قانوني.

ماذا حدث؟

فتحت رابطة الدوري الإسباني تحقيقا بعد انتشار فيديو لطفل ينعت فينيسيوس بالقرد في مباراة فالنسيا.

وكان ذلك يوم 15 مارس من العام الماضي.

ووفقا لشبكة ذا أثلتيك الإنجليزية وقتها فقد قررت رابطة الدوري الإسباني فتح التحقيق بعد انتشار الفيديو خاصة من قبل شبكة ESPN البرازيل.

وأفادت الشبكة أن تم استدعاء الشرطة الإسبانية وقت المباراة وكذلك تم النظر من قبل رابطة الدوري الإسباني.

وتوجد عداوة كبيرة بين الجناح البرازيلي وجمهور نادي فالنسيا منذ الموسم قبل الماضي بعد تعرضه للعنصرية ودخل في مشاجرات عديدة مع لاعبي الفريق وأيضا تدخل رئيس البرازيل في الأمر.