سبورت: ميلان يرغب في ضم ليفاندوفسكي إذا رحل عن برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود اهتمام من قبل ميلان بضم روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وفقا للتقارير فإن برشلونة لا ينوي تجديد عقد النجم البولندي.

وأشارت سبورت إلى أن إجلي تاري المدير الرياضي لميلان قد اجتمع مع وكيل ليفاندوفسكي لمناقشة إمكانية ضمه في المستقبل.

اللاعب لم يتعجل في تقرير مصيره مع رغبته في الاستمرار ببرشلونة وقد يؤجل قراره النهائي حتى نهاية الموسم.

ويضع ليفاندوفسكي الأولوية للاستمرار في برشلونة إذا أراد النادي استمراره وفي حالة قرر النادي عدم تجديد عقده سيبدأ في الاستماع للعروض الأخرى.

ويقضي ليفاندوفسكي موسمه الرابع بقميص برشلونة حاليا.

النجم البولندي صاحب الـ 37 عاما شارك في 154 مباراة حتى الآن مع برشلونة وسجل 105 هدفا وصنع 20 آخرين.

ومنذ بداية الموسم الحالي تمكن ليفا من تسجيل 4 أهداف خلال 7 مباريات.