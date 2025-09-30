مدرب أهلي جدة: لم نصل لأفضل مستوياتنا.. وفخور بقتال اللاعبين أمام الدحيل

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 11:41

كتب : FilGoal

أهلي جدة - السوبر السعودي

يرى الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة أن الفريق لم يصل إلى أفضل مستوياته، مشيراً إلى أن مواجهة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة كانت صعبة.

وعاد أهلي جدة من العاصمة القطرية الدوحة بنقطة التعادل أمام مستضيفه الدحيل بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال يايسله في تصريحات نقلتها جريدة الشرق الأوسط: "لم نصل إلى أفضل مستوياتنا والمباراة كانت صعبة، ففي الشوط الثاني فقط نجحنا في خلق الفرص".

وأضاف "أنا لا أتحدث عن الحكام، ولكن من الصعب أن أتقبل البطاقات الصفراء الكثيرة التي أشهرها الحكم في وجه اللاعبين".

وواصل "كان هناك الكثير من المناسبات نسأل اللاعبين ما الذي يجري مع الحكم وهذا يعني عدم تقبلهم القرارات".

وأكمل "أنا فخور بقتال الفريق أمام الدحيل".

وتابع "هل يستبعد محمد سليمان من معسكر المنتخب السعودي بسبب الإصابة؟ لست طبيبا، لكن أعتقد أن الوضع طبيعي، والإصابة لا تبدو سيئة أو خطيرة".

أهلي جدة الدحيل
