مواعيد مباريات الثلاثاء 30 سبتمبر - مصر في كأس العالم للشباب.. ودوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 11:37

كتب : FilGoal

مصر - اليابان - كأس العالم للشباب

يخوض منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء الجولة الثانية من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

أخبار متعلقة:
رغم إضافته للقائمة.. سلوت يوضح سبب غياب كييزا أمام جالاتا سراي الشرق الأوسط: مفاوضات اتحاد جدة مع كلوب تسير بشكل إيجابي أس: تشابي ألونسو بتجه لإراحة مبابي أمام كيرات ألماتي سالم الدوسري جاهز لملحق المونديال.. والمنتخب السعودي يستعد مبكرا

كيرات ألماتي × ريال مدريد.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

أتالانتا × كلوب بروج.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

إنتر × سلافيا براج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس.

جالاتاسراي × ليفربول 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

تشيلسي × بنفيكا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

بودو جليمت × توتنام.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

أتلتيكو مدريد × آينتراخت فرانكفورت.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

بافوس × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

أولمبيك مارسيليا × أياكس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد × الشارقة.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس Afc.

اتحاد جدة × شباب أهلي دبي.. 9:15 مساء - بي إن سبورتس AFC.

كأس العالم للشباب

مصر × نيوزيلندا.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس.

منتخب مصر للشباب دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الثلاثاء
نرشح لكم
كونتي يعلق على وضعية دي بروين بعد غضبه في مباراة ميلان إيقاف كارباخال لمباراتين في دوري الأبطال عودة رودري وريان شرقي لتدريبات سيتي قبل لقاء موناكو.. واستمرار غياب مرموش رغم إضافته للقائمة.. سلوت يوضح سبب غياب كييزا أمام جالاتا سراي أس: تشابي ألونسو بتجه لإراحة مبابي أمام كيرات ألماتي إيكيتيكي: أعتذر عن طردي غير الذكي ضد ساوثامبتون.. ويمكنني اللعب مع إيزاك مؤتمر سلوت: جالاتاسراي كان عير محظوظ ضد فرانكفورت.. ويجب أن نستعد بقوة فالفيردي: لا أشعر بالراحة في الملعب حاليا.. وسأموت دائما من أجل ريال مدريد
أخر الأخبار
كونتي يعلق على وضعية دي بروين بعد غضبه في مباراة ميلان دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إيقاف كارباخال لمباراتين في دوري الأبطال 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر مقرب من الشحات يكشف حقيقة تنمره ضد بيزيرا 23 دقيقة | الكرة المصرية
عودة رودري وريان شرقي لتدريبات سيتي قبل لقاء موناكو.. واستمرار غياب مرموش 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ماركا: فالنسيا يرفع دعوى قضائية ضد نتفليكس بسبب وثائقي فينيسيوس جونيور ساعة | الدوري الإسباني
سبورت: ميلان يرغب في ضم ليفاندوفسكي إذا رحل عن برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ضربة لكل من يريد ضمه.. أرسنال يمدد عقد ساليبا حتى 2030 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: مجلس المدينة وافق على بيع سان سيرو لميلان وإنتر بشكل نهائي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 4 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع
/articles/514367/مواعيد-مباريات-الثلاثاء-30-سبتمبر-مصر-في-كأس-العالم-للشباب-ودوري-أبطال-أوروبا