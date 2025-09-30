مواعيد مباريات الثلاثاء 30 سبتمبر - مصر في كأس العالم للشباب.. ودوري أبطال أوروبا
الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 11:37
يخوض منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء الجولة الثانية من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
كيرات ألماتي × ريال مدريد.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
أتالانتا × كلوب بروج.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
إنتر × سلافيا براج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس.
جالاتاسراي × ليفربول 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
تشيلسي × بنفيكا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
بودو جليمت × توتنام.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.
أتلتيكو مدريد × آينتراخت فرانكفورت.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
بافوس × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
أولمبيك مارسيليا × أياكس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.
دوري أبطال آسيا للنخبة
السد × الشارقة.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس Afc.
اتحاد جدة × شباب أهلي دبي.. 9:15 مساء - بي إن سبورتس AFC.
كأس العالم للشباب
مصر × نيوزيلندا.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس.