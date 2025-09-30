رغم إضافته للقائمة.. سلوت يوضح سبب غياب كييزا أمام جالاتا سراي

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول سبب غياب لاعبه الإيطالي فيدريكو كييزا عن مواجهة جالاتا سراي يوم الثلاثاء.

ويلتقي ليفربول مع جاتالاسراي على ملعب الأخير بالجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في تصريحات للصحفيين: "تعرض كييزا لإصابة طفيفة خلال المباراة الأخيرة ضد كريستال بالاس".

وأضاف "حاول كييزا المشاركة في تدريب يوم الاثنين لكنه لم يتمكن من إكمال التدريب، لذلك قررنا عدم إشراكه أمام جالاتا سراي لأننا سنواجه تشيلسي بعد أيام قليلة".

ولم يتواجد كييزا في قائمة ليفربول الأولى المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

لكن قبل أيام، أعلن نادي ليفربول قيد كييزا في قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا بدلا من لاعبه المصاب جيوفاني ليوني.

وتعرض جيوفاني ليوني لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي.

ووافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على طلب ليفربول بإضافة اللاعب الإيطالي إلى قائمته الرسمية، وذلك وفقًا للوائح الجديدة التي تسمح بإجراء تغييرات في القائمة في حال إصابة أحد اللاعبين بإصابة طويلة الأمد.