الشرق الأوسط: مفاوضات اتحاد جدة مع كلوب تسير بشكل إيجابي

أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن المفاوضات نادي اتحاد جدة مع الألماني يورجن كلوب من أجل تدريبه تسير بشكل إيجابي.

قبل أيام، أعلن اتحاد جدة إقالة مدربه لوران بلان، ليدخل كلوب دائرة المرشحين لقيادة الفريق وفقا لتقارير سعودية.

وذكر التقرير أن المفاوضات قائمة بين نادي اتحاد جدة وكلوب لخلافة لوران بلان، وتسير في منحنى إيجابي بين الطرفين.

ولفت التقرير إلى أن هناك العديد من نقاط الالتقاء في وجهات النظر بين الجانبين

مدرب ليفربول السابق يشغل حاليا منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة ريد بول.

وكان نادي اتحاد جدة قد أعلن الأحد إقالة مدرب الفرنسي لوران بلان بعد الخسارة في مواجهة النصر في الدوري السعودي.

وكلف مساعده حسن خليفة بصفة مؤقتة لقيادة الفريق.

وتسعى إدارة اتحاد جدة إلى حسم ملف المدرب الجديد في أقرب وقت لضمان الاستقرار الفني قبل الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

يذكر أن بلان، البالغ من العمر 59 عامًا، تولى تدريب الفريق في يوليو 2024 بموجب عقدٍ، يمتدُّ حتى 30 يونيو 2026.

وإجمالًا، أشرف الفرنسي على النمور في 46 مباراة، سجل خلالها 34 انتصارًا، وتعادل ست مراتٍ، وخسر في مثلها.

بلان كان قد قاد اتحاد جدة للتتويج بلقبي الدوري السعودي والكأس بالموسم المنصرم.

لكن خسارة كأس السوبر السعودي ثم الخسارة من الوحدة بدوري أبطال آسيا والنصر بكلاسيكو الدوري عجلت برحيل المدرب الفرنسي.