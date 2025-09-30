أس: تشابي ألونسو بتجه لإراحة مبابي أمام كيرات ألماتي

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 10:48

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

من المتوقع أن يعمل تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد على إراحة نجمه كيليان مبابي خلال مباراة كيرات ألماتي الكازاخستاني يوم الثلاثاء.

ويلتقي ريال مدريد مع كيرات ألماتي الكازخستاني في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت جريدة أس أنه من المتوقع ألا يشارك كيليان مبابي أمام كيرات ألماتي من أجل إراحته.

وأضاف التقرير أن مبابي، الذي سافر مع الفريق في رحلة استغرقت نحو 11 ساعة للدولة التي تتواجد جغرافيا في آسيا، سيجلس على مقاعد البدلاء.

وأوضح التقرير أن ألونسو سيجري العديد من التغييرات على التشكيل الذي يواجه به كيرات ألماتي.

وشهدت قائمة ريال مدريد للمباراة غياب داني كارباخال وإدير ميليتاو الذين تعرضا للإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - جافي نافارو.

الدفاع: دافيد ألابا - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - دين هاوسن - دافيد خيمينيز.

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.

وحقق ريال مدريد الفوز في مباراته الأولى على أولمبيك مارسيليا بهدفين مقابل هدف.

ريال مدريد كيليان مبابي كيرات ألماتي
