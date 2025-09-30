سالم الدوسري جاهز لملحق المونديال.. والمنتخب السعودي يستعد مبكرا

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 10:25

كتب : FilGoal

جمهور منتخب السعودية في كأس العالم

تأكدت سلامة سالم الدوسري نجم الهلال وجاهزيته للمشاركة مع المنتخب السعودي في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأثيرت الشكوك حول مدى جاهزية الدوسري لملحق المونديال في الأيام الأخيرة.

وأوضح التقرير أن إصابة سالم الدوسري بسيطة وسيكون جاهزًا للمشاركة في الملحق.

ويخوض المنتخب السعودي مباراتي الملحق أمام إندونيسيا ثم العراق 8 و14 أكتوبر المقبل على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

إلى ذلك، حددت إدارة المنتخب السعودي مساءً الأربعاء موعدا لإجراء تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

ولفت التقرير إلى أنه لن يُسمح للإعلام بحضور التدريبات، وسيُكتفى فقط بالأيام التي تسبق المباريات للسماح بالتغطية الإعلامية.

وأضاف التقرير أن الجهاز الطبي تواصل مع أطباء أندية اللاعبين المختارين للتأكد من جاهزيتهم.

فيما تم استبعاد بعض اللاعبين المصابين مثل مهند شنقيطي وسعد الناصر نظرًا لحاجتهم إلى وقت أطول للتعافي.

منتخب السعودية سالم الدوسري
