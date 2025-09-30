الشحات: تعاهدنا خلال عزومة ياسر إبراهيم على الفوز بالقمة

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 00:52

كتب : FilGoal

حسين الشحات

كشف حسين الشحات لاعب الأهلي عن كواليس استعداد لاعبي الأحمر لمباراة القمة ضد الزمالك.

وقال الشحات عبر صفحة الأهلي: "مبروك لجمهور الأهلي وأشكر ياسر إبراهيم الذي جمع كل لاعبي الأهلي بعزومة في منزله وتعاهدنا خلالها على تحقيق الفوز لإسعاد الجماهير".

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف في قمة الدوري التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من المسابقة وأقيمت في استاد القاهرة.

أخبار متعلقة:
عادل مصطفى: لا أحد يقصر في الأهلي.. وفارق النقاط لا يعنيني شيكابالا: يجب رحيل فيريرا "ضعيف الشخصية" من الزمالك مؤتمر النحاس: زيزو أراد المشاركة ولكن.. وهكذا عاد الشحات وعبد القادر

وسجل الشحات الهدف الأول وحصل على ركلة الجزاء التي سجل منه الأحمر الهدف الثاني.

وأضاف "خلال تجمعنا في منزل ياسر إبراهيم تحدث الشناوي وزيزو وتريزيجيه وأكثر من لاعب على ضرورة هذه المباراة وأنها فرصة لكل لاعب أن يثبت نفسه".

وواصل "بدأنا المباراة بشكل جيد والزمالك تقدم بهدف عكس سير اللعب، ولكن في الشوط الثاني استطعنا التعادل ثم إحراز هدف الفوز والتوفيق كان معنا".

وأكمل "المباريات الكبيرة دائما تُظهر اللاعبين الكبار، وكل لاعبي الأهلي في لقاء القمة كانوا مميزين وظهروا بشكل مميز".

وأشار "الزمالك فريق كبير وله جمهور كبير يشجعه لآخر دقيقة مثلما يفعل جمهور الأهلي، والحمد لله استطعنا الفوز أمام فريق كبير مثل الزمالك يضم لاعبين مميزين ويتصدر جدول الدوري، ولذلك أهدي هذا الفوز لجمهور الأهلي العظيم".

وأتم تصريحاته "سنغلق صفحة مباراة الزمالك ونبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة لنحقق الفوز ونتصدر الدوري، وأقولها دائما طالما جمهور الأهلي يدعمنا سنحقق المستحيل".

الأهلي الزمالك الدوري المصري حسين الشحات
نرشح لكم
عادل مصطفى: لا أحد يقصر في الأهلي.. وفارق النقاط لا يعنيني شيكابالا: يجب رحيل فيريرا "ضعيف الشخصية" من الزمالك مؤتمر النحاس: زيزو أراد المشاركة ولكن.. وهكذا عاد الشحات وعبد القادر طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر فيريرا: هذه ليست المرة الأولى التي نتراجع فيها بعد التقدم.. والأهلي فريق هجومي الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي وليد صلاح الدين: لا تصدقوا الأكاذيب التي تقال عن الأهلي.. ونسير على الطريق الصحيح
أخر الأخبار
الشحات: تعاهدنا خلال عزومة ياسر إبراهيم على الفوز بالقمة ساعة | الدوري المصري
بعد حل أزمته.. عمر فايد يشاهد خسارة أروكا من بورتو برباعية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في ظهور نونو سانتو الأول.. وست هام يتعادل مع إيفرتون 2 ساعة | الكرة الأوروبية
إيكيتيكي: أعتذر عن طردي غير الزكي ضد ساوثامبتون.. ويمكنني اللعب مع إيزاك 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
عادل مصطفى: لا أحد يقصر في الأهلي.. وفارق النقاط لا يعنيني 2 ساعة | الدوري المصري
شيكابالا: يجب رحيل فيريرا "ضعيف الشخصية" من الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر سلوت: جالاتاسراي كان عير محظوظ ضد فرانكفورت.. ويجب أن نستعد بقوة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر النحاس: زيزو أراد المشاركة ولكن.. وهكذا عاد الشحات وعبد القادر 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 4 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع
/articles/514362/الشحات-تعاهدنا-خلال-عزومة-ياسر-إبراهيم-على-الفوز-بالقمة