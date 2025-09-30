الشحات: تعاهدنا خلال عزومة ياسر إبراهيم على الفوز بالقمة

كشف حسين الشحات لاعب الأهلي عن كواليس استعداد لاعبي الأحمر لمباراة القمة ضد الزمالك.

وقال الشحات عبر صفحة الأهلي: "مبروك لجمهور الأهلي وأشكر ياسر إبراهيم الذي جمع كل لاعبي الأهلي بعزومة في منزله وتعاهدنا خلالها على تحقيق الفوز لإسعاد الجماهير".

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف في قمة الدوري التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من المسابقة وأقيمت في استاد القاهرة.

وسجل الشحات الهدف الأول وحصل على ركلة الجزاء التي سجل منه الأحمر الهدف الثاني.

وأضاف "خلال تجمعنا في منزل ياسر إبراهيم تحدث الشناوي وزيزو وتريزيجيه وأكثر من لاعب على ضرورة هذه المباراة وأنها فرصة لكل لاعب أن يثبت نفسه".

وواصل "بدأنا المباراة بشكل جيد والزمالك تقدم بهدف عكس سير اللعب، ولكن في الشوط الثاني استطعنا التعادل ثم إحراز هدف الفوز والتوفيق كان معنا".

وأكمل "المباريات الكبيرة دائما تُظهر اللاعبين الكبار، وكل لاعبي الأهلي في لقاء القمة كانوا مميزين وظهروا بشكل مميز".

وأشار "الزمالك فريق كبير وله جمهور كبير يشجعه لآخر دقيقة مثلما يفعل جمهور الأهلي، والحمد لله استطعنا الفوز أمام فريق كبير مثل الزمالك يضم لاعبين مميزين ويتصدر جدول الدوري، ولذلك أهدي هذا الفوز لجمهور الأهلي العظيم".

وأتم تصريحاته "سنغلق صفحة مباراة الزمالك ونبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة لنحقق الفوز ونتصدر الدوري، وأقولها دائما طالما جمهور الأهلي يدعمنا سنحقق المستحيل".