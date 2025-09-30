بعد حل أزمته.. عمر فايد يشاهد خسارة أروكا من بورتو برباعية

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 00:28

كتب : FilGoal

عمر فايد - أروكا البرتغالي

حقق بورتو الفوز على أروكا بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة السابعة من الدوري البرتغالي.

عمر فايد

النادي : أروكا

أروكا

المباراة شهدت جلوس عمر فايد على دكة بدلاء أروكا لأول مرة.

ويقي فايد الموسم معارا من فنربخشة إلى أروكا ولكنه لم يشارك منذ بداية الموسم بسبب مشكلة في استخراج تصريح العمل.

وتمكن فايد من حل المشكلة بنجاح وجلس على دكة البدلاء لأول مرة دون المشاركة في المباراة.

الفوز رفع رصيد بورتو للنقطة 21 في صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد أروكا عند النقطة الثامنة في المركز العاشر.

فايد كان قد واجه نفس المشكلة في بداية الموسم الماضي خلال فترة إعارته إلى بيرشوت البلجيكي قبل أن يتمكن من المشاركة بعد ذلك بشكل طبيعي حتى نهاية الموسم.

المشكلة أيضا واجهت حمزة علاء خلال الموسم الحالي مع بورتومونينسي ولكنها انتهت بفسخ تعاقده مع النادي البرتغالي والعودة للأهلي.

أروكا الدوري البرتغالي عمر فايد
