في ظهور نونو سانتو الأول.. وست هام يتعادل مع إيفرتون

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 00:25

كتب : FilGoal

نونو إسبيريتو سانتو

تعادل وست هام مع منافسه إيفرتون بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل مايكل كين هدف إيفرتون، بينما أحرز جارود بوين هدف وست هام.

وظهر البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني لوست هام للمرة الأولى مع فريقه الجديد.

وتولى نونو سانتو تدريب وست هام خلفا لجراهام بوتر الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

وافتتح مايكل كين النتيجة لإيفرتون في الدقيقة 18 بعد صناعة من جيمس جارنر.

وتمكن بوين من إداراك التعادل في الدقيقة 65.

وكان نونو سانتو قد تمت إقالته من نوتنجهام فورست بعد حدوث خلافات مع مالك النادي بسبب سوق الانتقالات وخلفه أنجي بوستيكوجلو.

واستطاع وست هام الفوز والتعادل مرة واحدة وخسر 4 مرات ويحتل المركز الـ 19 أي قبل الأخير برصيد 4 نقاط.

ووصل إيفرتون للنقطة الثامنة في المركز التاسع.

وست هام إيفرتون الدوري الإنجليزي نونو إسبيريتو سانتو
