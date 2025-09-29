إيكيتيكي: أعتذر عن طردي غير الذكي ضد ساوثامبتون.. ويمكنني اللعب مع إيزاك

تقدم هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول باعتذاره للاعبي الفريق بعد طرده ضد ساوثامبتون والذي غاب بسببه عن مواجهة كريستال بالاس.

ويلتقي ليفربول مع جالاتاسراي على ملعب الأخير بالجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال إيكيتيكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لم يكن تصرفي ذكيا بخلع القميص، لقد عاقبت نفسي كثيرا وشعرت بالإحباط وأنا أشاهد زملائي من المنزل في المباراة الماضية، أنا أعتذر للجميع ولزملائي ولن يحدث ذلك مجددا والآن يجب أن أمضي قدما".

وتابع "هذا النادي كان الخيار الأمثل لي، بالنسبة لي لدينا لاعبين رائعين وتاريخ كبير وكان مناسبا لما بحثت عنه وكان خيارا جيدا ولذلك اخترت ليفربول".

وأضاف "بكل تأكيد أنا سعيد في ليفربول والأمر يسير بشكل جيد وأريد أن أقدم أكثر للفريق وأن أكون أكثر خطورة مما أنا عليه حاليا وأن أسدد أكثر".

وشدد "لعبت في دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان عندما كنت صغيرا ولكنني جلست على دكة البدلاء وكنت أشاهد المباريات أكثر، والآن يمكنني القول إن دوري قد حان".

وأتم "نحن نلعب في فريق كبير ولا أرى أي فريق كبير يلعب بمهاجم واحد، من الجيد أن يتواجد إيزاك هنا، بالنسبة لي ولعمري لدي الكثير لأتعلمه ودور المدرب أن يختار من يلعب وأنا يمكنني اللعب في خطة تحتوي على مهاجمين وإذا كان علينا اللعب سويا سيمكنني فعل ذلك".

وكان ليفربول قد فاز في الجولة الأولى على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.