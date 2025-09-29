عادل مصطفى: لا أحد يقصر في الأهلي.. وفارق النقاط لا يعنيني

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 23:42

كتب : Filgoal Team

عادل مصطفى - الأهلي

أبدى عادل مصطفى المدرب العام للأهلي سعادته بالفوز على الزمالك في قمة الجولة التاسعة من الدوري.

وقال مصطفى في تصريحاته لقناة الأهلي: "أهنئ جماهير الأهلي. سعيد واللاعبون سعداء أيضا بهذا الفوز لأنه يجعل الجماهير تعرف أن اللاعبين يشعرون بهم".

وأضاف "لا أحد يقصر منذ يومنا الأول. اللاعبون يحاولون تقديم أفضل ما لديهم".

وأوضح "بدأنا نعمل بشكل أفضل على ما تحدثنا عنه في المحاضرة، وبدأنا نستغل الجزئيات التي كنا نستهدفها".

وأكمل "هذه المباراة أهميتها في استعادة اللاعبين لثقتهم والبناء عليها. فارق النقاط لا يعنيني لأنني يجب أن أفوز بكل مبارياتي أولا ثم أنظر للمنافسين".

وقلب الأهلي النتيجة على غريمه الزمالك وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك الوحيد، بينما أحرز حسين الشحات وتريزيجيه ثنائية الأهلي.

ويعود الفوز الأخير للأهلي على الزمالك في مباراة مكتملة في بطولة الدوري في موسم 2022-2023 عندما انتصر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وانسحب الزمالك في القمة في موسم 2023-2024، ثم فعل الأهلي الأمر نفسه في الموسم الماضي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بلعبه 8 مباريات.

بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة 17 في صدارة الدوري بلعبه 9 مباريات.

وبذلك اشتعلت الصدارة إذ يحتل المصري المركز الثاني برصيد 15 نقطة من 9 مباريات ثم الأهلي، ويأتي وادي دجلة رابعا بـ 15 نقطة.

ثم يتواجد بيراميدز خامسا بـ 14 نقطة من لعبه 7 مباريات فقط.

الأهلي الدوري المصري عادل مصطفى
