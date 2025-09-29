شيكابالا: يجب رحيل فيريرا "ضعيف الشخصية" من الزمالك

شدد شيكابالا لاعب الزمالك السابق على أن يجب رحيل يانيك فيريرا المدير الفني للفريق بعد الخسارة من الأهلي.

وتقدم الزمالك ضد الأهلي قبل أن يقلب الأحمر النتيجة ويفوز بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقال شيكابالا عبر إم بي سي مصر 2: "يجب رحيل يانيك فيريرا من الزمالك ودائما ما يواجه مشاكل في التبديلات".

وأضاف "فيريرا شخصيته ضعيفة وكان على اللاعبين الكبار أن يتحدثوا معه بين الشوطين".

وواصل "فيريرا يتحمل نتيجة المباراة، لم يجر أي تغيير بشكل صحيح، يجب أن تكون هناك وقفة فمن غير الطبيعي كلما تحدث مشكلة بينه وبين لاعب يتم خروجه من حساباته".

وأنهى حديثه "كان من الضروري تواجد الجزيري في مباراة الأهلي، وفيريرا حدثت مشكلة بينه وبين شيكو بانزا منذ يومين ولذلك استبعده".

ويعود الفوز الأخير للأهلي على الزمالك في مباراة مكتملة في بطولة الدوري في موسم 2022-2023 عندما انتصر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وانسحب الزمالك في القمة في موسم 2023-2024، ثم فعل الأهلي الأمر نفسه في الموسم الماضي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بلعبه 8 مباريات.

بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة 17 في صدارة الدوري بلعبه 9 مباريات.

وبذلك اشتعلت الصدارة إذ يحتل المصري المركز الثاني برصيد 15 نقطة من 9 مباريات ثم الأهلي، ويأتي وادي دجلة رابعا بـ 15 نقطة.

ثم يتواجد بيراميدز خامسا بـ 14 نقطة من لعبه 7 مباريات فقط.