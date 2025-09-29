مؤتمر سلوت: جالاتاسراي كان عير محظوظ ضد فرانكفورت.. ويجب أن نستعد بقوة

يرى أرني سلوت مدرب ليفربول أن جالاتا سراي فريق قوي ويجب أن يكون ليفربول مستعدا بشكل كبير لمواجهته.

ويلتقي ليفربول مع جاتالاسراي على ملعب الأخير بالجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من أجل تحقيق البطولات وارتداء قميص ليفربول يجب أن تعطي كل ما لديك وأن تلعب كرة قدم جيدة، لقد استقبلنا عدة فرص ضد كريستال بالاس ويمكننا أن نتحسن".

وواصل "نحن نلعب من أجل الفوز وتسجيل الأهداف، وطالما ليفربول متواجد يجب أن يستحوذ أكثر من الفرق الأخرى، أحيانا الفرق تكون سعيدة بالدفاع لأن دفاعهم قوي ويصبح أقوى وأقوى ولذلك جلبنا لاعبين في جيدين في الهجوم للمساعدة على فك التكتلات".

وأكمل "لقد استقبلنا 4 أهداف من الكرات الثابتة، غيرنا الظهيرين أيضا ولكن يجب أن أبحث في تفاصيل الأمر ولا أعتقد أن الظهيرين هما المشكلة".

وتابع "جيو فان براكهورست هو أحد المساعدين في جهازي الفني ولذلك هو جزء من استعداداتنا لأي مباراة، لديه معرفة بالكرة التركية أكثر من معظم الجهاز الفني ولكن في كرة القدم الحديثة هناك مقاطع فيديو تشاهدها للفرق ولذلك نستخدم جيو مثل أي مساعد آخر".

وأتم "لقد شاهدت مباراة جالاتاسراي السابقة ضد فرانكفورت وكان حظهم سيئا، لو لعبوا نفس المباراة من جديد لن يستقبلوا خمسة أهداف أبدا، لقد حققوا 7 انتصارات واستقبلوا هدفين فقط في الدوري ولذلك هم يعرفون كيف يحققوا الفوز في المباريات ويجب أن نستعد لهم".

وفاز ليفربول في المباراة الأولى على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب أنفيلد.