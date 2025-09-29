مؤتمر النحاس: زيزو أراد المشاركة ولكن.. وهكذا عاد الشحات وعبد القادر

أبدى عماد النحاس المدير الفني للأهلي سعادته بالفوز على الزمالك في قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي: "أهنئ النادي وجماهيره واللاعبين. الكل تحمل الكثير. حققنا فوزا هاما رغم بداية الزمالك وفرصتيه الخطيرتين".

وأضاف "تحدثنا مع اللاعبين عن كيفية العودة للمباراة وصنعنا الفرص ولعبنا بهدوء".

وأكمل "الفوز يخفي أشياء كثيرة. هذه أول قمة أديرها، والفوز في هذه المباريات يأتي من التفاصيل الصغيرة. أشكر اللاعبين على جهدهم، وهذه المباراة بداية جيدة لنا".

وأوضح "محمد شريف لم يسجل ولكنه صنع، وإن لم يحالفك التوفيق يجب أن تحاول. اللاعب كان يشعر أنه سيسجل وبذل جهدا كبيرا".

وأكمل "أشكر كل الجهاز الفني وأشيد بدور عبد الرحمن عيسى مدرب الأحمال. هذه أفضل مبارياتنا في الموسم الحالي. ومحلل الأداء أفادنا في توقيت استقبال الزمالك للأهداف".

وكشف "زيزو تحدث معي قبل دخول المعسكر من أجل المشاركة مع الفريق، ولكن لم تكن لدينا الرغبة في المجازفة أو تكرار نفس الخطأ. أردنا الحفاظ عليه".

وتابع "حمزة عبد الكريم كان في حساباتي، وكان سيشارك لو كانت النتيجة أكبر".

وواصل "سنعمل على مباراة كهرباء الإسماعيلية من الغد، وسواء أتى المدرب الجديد أو تأخر سنظل تحت أمر النادي".

وعن تجهيز حسين الشحات وأحمد عبد القادر قال: "الأهم أن يملك اللاعب نفسه الدوافع وهو ما كان موجودا بالفعل. حسين الشحات يريد العودة للمنتخب وعبد القادر كان بعيدا ولكننا نجحنا في استعادته".

وقلب الأهلي النتيجة على غريمه الزمالك وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك الوحيد، بينما أحرز حسين الشحات وتريزيجيه ثنائية الأهلي.

ويعود الفوز الأخير للأهلي على الزمالك في مباراة مكتملة في بطولة الدوري في موسم 2022-2023 عندما انتصر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وانسحب الزمالك في القمة في موسم 2023-2024، ثم فعل الأهلي الأمر نفسه في الموسم الماضي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بلعبه 8 مباريات.

بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة 17 في صدارة الدوري بلعبه 9 مباريات.

وبذلك اشتعلت الصدارة إذ يحتل المصري المركز الثاني برصيد 15 نقطة من 9 مباريات ثم الأهلي، ويأتي وادي دجلة رابعا بـ 15 نقطة.

ثم يتواجد بيراميدز خامسا بـ 14 نقطة من لعبه 7 مباريات فقط.