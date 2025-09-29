طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عن سبب خروج طاهر محمد طاهر من مباراة الزمالك.

وقال جاب الله في تصريحاته لموقع النادي: "طاهر شعر بتقلصات في العضلتين الأماميتين أثناء مباراة الزمالك اليوم".

وأوضح "شكوى اللاعب كانت وراء استبداله خوفًا من تفاقم الإصابة".

وأكمل "طاهر سيخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة، ووضع البرنامج العلاجي المناسب له".

وقلب الأهلي النتيجة على غريمه الزمالك وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك الوحيد، بينما أحرز حسين الشحات وتريزيجيه ثنائية الأهلي.

ويعود الفوز الأخير للأهلي على الزمالك في مباراة مكتملة في بطولة الدوري في موسم 2022-2023 عندما انتصر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وانسحب الزمالك في القمة في موسم 2023-2024، ثم فعل الأهلي الأمر نفسه في الموسم الماضي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بلعبه 8 مباريات.

بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة 17 في صدارة الدوري بلعبه 9 مباريات.

وبذلك اشتعلت الصدارة إذ يحتل المصري المركز الثاني برصيد 15 نقطة من 9 مباريات ثم الأهلي، ويأتي وادي دجلة رابعا بـ 15 نقطة.

ثم يتواجد بيراميدز خامسا بـ 14 نقطة من لعبه 7 مباريات فقط.