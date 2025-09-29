فيريرا: هذه ليست المرة الأولى التي نتراجع فيها بعد التقدم.. والأهلي فريق هجومي

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 22:54

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - يانيك فيريرا

يرى يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك أن هذه ليست المرة المرة التي يسجل فريقه هدف التقدم ثم يتراجع.

وتقدم الزمالك ضد الأهلي قبل أن يقلب الأحمر النتيجة ويفوز بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقال المدرب البلجيكي خلال المؤتمر الصحفي: "محبط للغاية بسبب الخسارة من الأهلي، سنحت لنا فرصتين للتسجيل في أول 10 دقائق وبعدها دخل المنافس في اللقاء، ونجحنا في إحراز هدف التقدم، ولسوء الحظ تراجعنا بشكل زائد عن الحد بعد التقدم".

وأضاف "فيما يخص التراجع بعد تسجيل الهدف الأول هذا حدث من قبل، ولكن حاولنا أن نسجل الهدف الثاني بعد التقدم في أي مباراة، ونحتاج للحديث مع اللاعبين بشأن هذا الأمر، وواجهنا منافسا قويا ولديه أسلوب هجومي، سنستعد بجدية للمباراة المقبلة، ونتعلم من كل مباراة ونسعى لأن نكون أفضل".

وتابع "في الشوط الثاني بدأنا بضغط متأخر وكانت لدينا فرصة لجعل النتيجة 2-0، ولكن بعد الفرصة الضائعة تعادل الأهلي قبل أن يتقدم".

وأكمل "بعد التأخر دفعنا في 10 دقائق بلاعبين في الخط الأمامي للتسجيل وأهدرنا فرصة عندما اصطدمت الكرة بالعارضة في الدقائق الأخيرة، وسنعمل على استشفاء اللاعبين بشكل جيد للقاء المقبل".

وواصل "فكرنا في التغيير قبل استقبال الهدف الأول وكان اللعب يسير بشكل جيد، وكان هناك تفكير في الدفع بالونش واللعب بثلاثي في خط الدفاع، ولكن لم يكن هناك أي سبب للتغيير لأن الفريق كان يؤدي بصورة جيدة".

وأكمل "سيف الجزيري يؤدي بصورة جيدة مثل باقي المهاجمين وقد يتواجد في المباريات المقبلة، لأنه من ضمن 4 مهاجمين متواجدين بالفريق، والجهاز الفني يأخذ قراره قبل المباراة، ونحتاج للاعتماد على ثنائي أو ثلاثي في الهجوم".

وأوضح "عندما تعادل الفريق مع المقاولون عاد وفاز في مباراتين وبعد الخسارة من دجلة فاز الزمالك في مباراتين، وحاولنا أن نعود بشكل أقوى في مباراة الأهلي اليوم ولم يحالفنا التوفيق، ونسعى للعودة بشكل أفضل في المباريات المقبلة".

ويعود الفوز الأخير للأهلي على الزمالك في مباراة مكتملة في بطولة الدوري في موسم 2022-2023 عندما انتصر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وانسحب الزمالك في القمة في موسم 2023-2024، ثم فعل الأهلي الأمر نفسه في الموسم الماضي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بلعبه 8 مباريات.

بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة 17 في صدارة الدوري بلعبه 9 مباريات.

وبذلك اشتعلت الصدارة إذ يحتل المصري المركز الثاني برصيد 15 نقطة من 9 مباريات ثم الأهلي، ويأتي وادي دجلة رابعا بـ 15 نقطة.

ثم يتواجد بيراميدز خامسا بـ 14 نقطة من لعبه 7 مباريات فقط.

يانيك فيريرا الزمالك الأهلي الدوري المصري
