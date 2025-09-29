الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة
الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 22:50
كتب : FilGoal
يستأنف الزمالك مبارياته في الدوري المصري الممتاز وذلك بعد الخسارة من الأهلي في مباراة القمة.
وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف في قمة الدوري التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من المسابقة وأقيمت في استاد القاهرة.
ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.
ويلعب الزمالك ضد غزل المحلة يوم 4 أكتوبر المقبل.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.
وتقام على استاد هيئة قناة السويس.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بالتساوي مع المصري وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، ولا يزال له مباراة مؤجلة.
بينما يأتي غزل المحلة في المركز الـ 14 برصيد 10 نقاط.
