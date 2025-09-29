الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي

يستأنف الأهلي مبارياته في الدوري المصري وذلك بعد الفوز بالقمة أمام الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف في قمة الدوري التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من المسابقة وأقيمت في استاد القاهرة.

ويلتقي الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري مع كهرباء الإسماعيلية.

ويلعب الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية يوم 4 أكتوبر.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.

وتقام على استاد المقاولون العرب.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بالتساوي مع المصري وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، ولا يزال له مباراة مؤجلة.

بينما يأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ17 برصيد 8 نقاط.