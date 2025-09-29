الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 22:43

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك

يستأنف الأهلي مبارياته في الدوري المصري وذلك بعد الفوز بالقمة أمام الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف في قمة الدوري التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من المسابقة وأقيمت في استاد القاهرة.

ويلتقي الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري مع كهرباء الإسماعيلية.

أخبار متعلقة:
صراع الصدارة يشتعل.. الأهلي يقلب الطاولة على الزمالك وينتصر بثنائية وليد صلاح الدين: لا تصدقوا الأكاذيب التي تقال عن الأهلي.. ونسير على الطريق الصحيح هاني: اللاعبون يضحون بحياتهم لأجل الأهلي.. وهذا سبب الشائعات عن غرفة الملابس

ويلعب الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية يوم 4 أكتوبر.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.

وتقام على استاد المقاولون العرب.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بالتساوي مع المصري وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، ولا يزال له مباراة مؤجلة.

بينما يأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ17 برصيد 8 نقاط.

الأهلي كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري
نرشح لكم
الشحات: تعاهدنا خلال عزومة ياسر إبراهيم على الفوز بالقمة عادل مصطفى: لا أحد يقصر في الأهلي.. وفارق النقاط لا يعنيني شيكابالا: يجب رحيل فيريرا "ضعيف الشخصية" من الزمالك مؤتمر النحاس: زيزو أراد المشاركة ولكن.. وهكذا عاد الشحات وعبد القادر طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر فيريرا: هذه ليست المرة الأولى التي نتراجع فيها بعد التقدم.. والأهلي فريق هجومي الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة وليد صلاح الدين: لا تصدقوا الأكاذيب التي تقال عن الأهلي.. ونسير على الطريق الصحيح
أخر الأخبار
بعد حل أزمته.. عمر فايد يشاهد خسارة أروكا من بورتو برباعية 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
في ظهور نونو سانتو الأول.. وست هام يتعادل مع إيفرتون 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيكيتيكي: أعتذر عن طردي غير الزكي ضد ساوثامبتون.. ويمكنني اللعب مع إيزاك ساعة | دوري أبطال أوروبا
عادل مصطفى: لا أحد يقصر في الأهلي.. وفارق النقاط لا يعنيني ساعة | الدوري المصري
شيكابالا: يجب رحيل فيريرا "ضعيف الشخصية" من الزمالك ساعة | الدوري المصري
مؤتمر سلوت: جالاتاسراي كان عير محظوظ ضد فرانكفورت.. ويجب أن نستعد بقوة ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر النحاس: زيزو أراد المشاركة ولكن.. وهكذا عاد الشحات وعبد القادر ساعة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 4 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع
/articles/514351/الدوري-المصري-موعد-مباراة-كهرباء-الإسماعيلية-والأهلي