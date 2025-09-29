وليد صلاح الدين: لا تصدقوا الأكاذيب التي تقال عن الأهلي.. ونسير على الطريق الصحيح

عبر وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي عن سعادته بفوز فريقه في مباراة القمة على الزمالك، مشددا على أن الأحمر يمر بظروف صعبة.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف في قمة الدوري التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من المسابقة وأقيمت في استاد القاهرة.

وقال وليد صلاح عبر قناة أون سبورت: "نمر بظروف صعبة جدا وكنا نحتاج لهذا الفوز، وحظ أوفر للزمالك ومجلس إدارته وجمهوره".

وأضاف "الكثير من الجمهور كان يتوقع أن تكون المباراة سيئة بسبب مستوى الفريقين قبلها، لكن المواجهة كانت قوية وعلى مستوى عالي من الفريقين وتليق باسم قطبي الكرة المصرية".

وواصل "الأهلي أقوى فريق في إفريقيا، نريد بعض الهدوء وأن تثق الجماهير في الجهاز الفني واللاعبين ونحن نسير على الطريق الصحيح".

وأكمل "أقول لجمهور الأهلي لا تصدقوا أي شيء من الأكاذيب التي تقال عن الفريق وبنسبة 90% كاذبة".

وأشار "هناك أخبار كاذبة كانت تقال قبل مباراة القمة عن تواجد زيزو في المعسكر واحتمال مشاركته في اللقاء، ولا أعرف من أين تأتي هذه الأخبار الكاذبة".

وشرح "الشوط الأول كان متكافئ ولكن الشوط الثاني بالكامل كان لصالح الأهلي والشناوي لم يختبر، والفرق الكبيرة هي التي تستطيع العودة وتحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "ملف المدرب يديره الخطيب مع لجنة التخطيط وهناك بعض المدربين يعتذرون لأسباب مختلفة، ولا يزال هناك دراسة لعدة سير ذاتية لاختيار المدرب المقبل، ولكن يجب أن ندعم عماد النحاس الذي يتولى المهمة في وقت صعب جدا ويستحق الدعم والإشادة".