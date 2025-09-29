هاني: اللاعبون يضحون بحياتهم لأجل الأهلي.. وهذا سبب الشائعات عن غرفة الملابس

هنأ محمد هاني ظهير الأهلي جماهير النادي بالفوز على الزمالك في لقاء القمة.

وقال هاني في تصريحاته لقناة أون سبورت: "اللاعبون رجال ويضحون بحياتهم لأجل الأهلي. لم يأتوا للتدرب وتقاضي الأموال وحسب".

وأضاف "من لا يمنح النادي 100% لا يستمر أبدا وهذه قاعدة رأيتها منذ كنت ناشئا".

وأكمل "العودة من الخسارة سببها أننا كتلة واحدة. ما يشاع عن غرفة الملابس سببه انزعاج البعض من إغلاق الغرفة وعدم معرفة ما يحدث بداخلها".

واختتم "لا يمكن ألا يتمكن الأهلي من الفوز، ولذلك تعاهدنا على استعادة الانتصارات وبدأنا بسيراميكا ثم حرس الحدود والآن الزمالك".

وقلب الأهلي النتيجة على غريمه الزمالك وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك الوحيد، بينما أحرز حسين الشحات وتريزيجيه ثنائية الأهلي.

ويعود الفوز الأخير للأهلي على الزمالك في مباراة مكتملة في بطولة الدوري في موسم 2022-2023 عندما انتصر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وانسحب الزمالك في القمة في موسم 2023-2024، ثم فعل الأهلي الأمر نفسه في الموسم الماضي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بلعبه 8 مباريات.

بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة 17 في صدارة الدوري بلعبه 9 مباريات.

وبذلك اشتعلت الصدارة إذ يحتل المصري المركز الثاني برصيد 15 نقطة من 9 مباريات ثم الأهلي، ويأتي وادي دجلة رابعا بـ 15 نقطة.

ثم يتواجد بيراميدز خامسا بـ 14 نقطة من لعبه 7 مباريات فقط.