صراع الصدارة يشتعل.. الأهلي يقلب الطاولة على الزمالك وينتصر بثنائية

قلب الأهلي النتيجة على غريمه الزمالك وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك الوحيد، بينما أحرز حسين الشحات وتريزيجيه ثنائية الأهلي.

ويعود الفوز الأخير للأهلي على الزمالك في مباراة مكتملة في بطولة الدوري في موسم 2022-2023 عندما انتصر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وانسحب الزمالك في القمة في موسم 2023-2024، ثم فعل الأهلي الأمر نفسه في الموسم الماضي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بلعبه 8 مباريات.

بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة 17 في صدارة الدوري بلعبه 9 مباريات.

وبذلك اشتعلت الصدارة إذ يحتل المصري المركز الثاني برصيد 15 نقطة من 9 مباريات ثم الأهلي، ويأتي وادي دجلة رابعا بـ 15 نقطة.

ثم يتواجد بيراميدز خامسا بـ 14 نقطة من لعبه 7 مباريات فقط.



























































































































































































التشكيل

بدأ عماد النحاس المدير الفني للأهلي بالثلاثي أشرف بنشرقي ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

بينما عاد جوان بيزيرا ومحمود بنتايك للتشكيل الأساسي للزمالك باختيار يانيك فيريرا المدير الفني للأبيض.

بن رمضان ومروان في الوسط وشريف يقود هجوم الأهلي في القمة 📋🦅🔴#في_القمة pic.twitter.com/vfC89g125v — FilGoal (@FilGoal) September 29, 2025

شوط الهدف التوقفات

شهد الشوط الأول العديد من التوقفات سواء لإصابة الشناوي أو لأسباب تحكيمية بشأن مراجعة حالة عدي الدباغ عندما حصل على ركلة كذلك والعودة لمراجعتها وإعادة تنفيذها مرة أخرى.

والمرة الثانية للعودة إلى الفيديو بشأن الشك في ركلة جزاء للأهلي بعد ارتطام الكرة في بنتايك واعتقاد الحكم أنها لمسة يد وركلة الجزاء قبل أن يعود ويلغي قراره.

انفرد عدي الدباغ مبكرا في الدقيقة الثالثة بعد انطلاقة رائعة من جوان بيزيرا لكن تألق الشناوي في التصدي لها.

وأصيب الشناوي عقب التصدي لها بعد ارتطام ياسر إبراهيم في أنفه.

وفي الدقيقة العاشرة أهدر ناصر ماهر انفرادا جديدا للزمالك بعد تمريرة رائعة من آدم كايد.

وكاد حسام عبد المجيد أي يسجل في مرماه بالخطأ عقب عرضية في الدقيقة 12.

ثم حصل الدباغ على ركلة الجزاء في الدقيقة 25 بعد خطأ ارتكبه ياسين مرعي.

وتصدى الشناوي لركلة الجزاء بعدما نفذها عبد الله السعيد ثم أعاد الحكم تنفيذها مرة أخرى ليسددها حسام عبد المجيد بنجاح في الشباك.

وتعرض الدباغ لإصابة في الدقيقة 36 وأجبرته على الخروج إذ دخل ناصر منسي بدلا منه.

وبعد دقيقتين حصل نبيل عماد على بطاقة صفراء بسبب تدخل على تريزيجيه.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 44 بعد لمسة يد على بنتايج قبل أن يتراجع الحكم عن قراره بعد العودة للفيديو.

شوط قلب النتيجة

تلقى ناصر منسي بطاقة صفراء في الدقيقة 56 بعد تدخل قوي على ياسين مرعي.

وسدد تريزيجه كرة خطيرة في الدقيقة 57 مرت بجوار المرمى.

أجرى النحاس التبديل الأول في الدقيقة 68 بدخول حسين الشحات بدلا من طاهر محمد.

بعد 3 دقائق أحرز الشحات هدف التعادل مستغلا تمريرة من محمد شريف ليسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

ثم حصل الأهلي على ركلة جزاء بعد تدخل من بنتايك على الشحات وسددها تريزيجيه بنجاح في الدقيقة 77.

وأجرى فيريرا تبديلين بدخول عمرو ناصر وعبد الحميد معالي بدلا من آدم كايد وناصر ماهر.

ثم قرر فيريرا دخول حمد فتوح وأحمد شريف بدلا من نبيل عماد وبنتايج، وتبديلان للأهلي بدخول أليو ديانج وأحمد عبد القادر بدلا من محمد بن رمضان ومحمد شريف في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 92 منعت العارضة الزمالك من التعادل بعد رأسية من عمرو ناصر.

وفي الدقيقة 98 هدف قاتل يضيع من عمر كمال بعد عمل رائع من ديانج.

وحافظ الأهلي على فارق الهدف حتى انتهى اللقاء وحصل على النقاط كاملة.

