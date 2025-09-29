لا يخسر القمة.. تريزيجيه يسجل لأول مرة أمام الزمالك

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 22:09

كتب : FilGoal

احتفال تريزيجيه بهدفه مع الأهلي ضد إنبي

لأول مرة، سجل محمود حسن تريزيجيه في مباراة القمة بقميص الأهلي في شباك الزمالك.

الهدف جاء في الدقيقة 77 من ركلة جزاء سددها في منتصف المرمى.

ولعب تريزيجيه 7 مرات أمام الزمالك في فترته الأولى مع الأهلي، فاز بـ 4 مباريات وتعادل في 3.

وبذلك كان هذا الفوز الخامس للأهلي على الأبيض بمشاركة تريزيجيه.

وعاد تريزيجيه لصفوف الأهلي في الصيف الماضي، بعد 10 أعوام على رحيله.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

تقدم حسام عبد المجيد للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 32.

وتعادل حسين الشحات في الدقيقة 71، قبل أن يسجل تريزيجيه الثاني.

