السادس في الأبيض.. حسين الشحات يتعادل لـ الأهلي أمام الزمالك

سجل حسين الشحات هدف تعادل الأهلي أمام الزمالك في مباراة قمة الدوري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وكان الزمالك سجل هدف التقدم في شباك الأهلي عن طريق حسام عبد المجيد من ركلة جزاء في الشوط الأول.

وشارك حسين الشحات في الدقيقة 69 من المباراة بدلا من طاهر محمد.

ونجح الشحات في تسجيل هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 71 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من محمد شريف.

ويعد الهدف هو السادس لحسين الشحات في شباك الزمالك طوال مسيرته.

وذلك بواقع 4 مع الأهلي، وهدفين بقميص فريقه الأسبق مصر للمقاصة.

