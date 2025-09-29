رابيو: لا أعرف كيف يركض مودريتش هكذا في سن الـ 40

مدح أدريان رابيو لاعب ميلان زميله في الفريق لوكا مودريتش بسبب مستواه المميز في سن الـ 40.

وانتصر ميلان على نابولي بنتيجة 2-1 في قمة الجولة الخامسة الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

وقال اللاعب الفرنسي لـ DAZN: "اللعب إلى جانب لوكا مودريتش سهل، لأنه يعرف كيف يسيطر على إيقاع اللعب، رغم أنني بصراحة لا أعرف كيف يمكنه الركض بهذا الشكل لمدة 90 دقيقة وهو في سن الأربعين".

وأضاف "إنه يحب كرة القدم ويستمتع بنفسه في الملعب، يحب الدفاع والهجوم، هذا الفريق يملك الكثير من الجودة، ونحن جميعا نستمتع بالدفاع أيضا، رغم أن اللعب بـ 10 لاعبين لم يكن سهلا ضد نابولي لكننا أظهرنا ما نحن قادرون عليه".

وأنهى حديثه "قضيت 5 أعوام في يوفنتوس، لذا ستكون لحظة عاطفية بالنسبة لي أن أواجهه، لكنني الآن في ميلان وآمل أن نحقق الفوز".

وفاز ميلان على نابولي مجددا في سان سيرو بعدما خسر العام الماضي بثنائية دون رد أمام أنصاره.

الخسارة هي الأولى لحامل اللقب والتي جعلته في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ميلان الذي تصدر برصيد 12 نقطة.