مودريتش: تأثيري في الملعب بهذا العمر يعود إلى حبي لكرة القدم

كشف لوكا مودريتش لاعب ميلان أن تأثيره المستمر في الملاعب في عمر الـ 40 عاما يعود إلى حبه لكرة القدم.

وانتصر ميلان على نابولي بنتيجة 2-1 في قمة الجولة الخامسة الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

وقال اللاعب الكرواتي لـ CBS: "إحداث التأثير في عمري المتقدم الآن يعود إلى حبي لكرة القدم".

وأضاف "منذ ولادتي عندما أرى صور طفولتي، أجد نفسي دائما مع الكرة، أحب كرة القدم كثيرا، وهذا هو السبب الذي يبقيني متحفزا".

وأكمل "عندما تفوز بالألقاب يكون شعورا فريدا وتريد أن تكرره، هذا ما يحفزني، ما زلت متحمسا للفوز بالبطولات لأنه شعور رائع وفريد من نوعه".

وواصل "سر وراء نظامي التدريبي؟ لا يوجد سر، لا يمكنني أن أخبرك بشيء واحد، هناك العديد من الأشياء التي تحتاج إلى جمعها، لكن الأهم هو حب اللعبة، ولكي تستمر عليك أن تضحي وألا تكتفي بما حققته".

وأنهى حديثه قائلا: "في كرة القدم يجب عليك دائما أن تثبت نفسك، بغض النظر عن حجمك أو ما أنجزته، عليك أن تواصل إثبات نفسك وهذا ما أفكر فيه ولذلك ما زلت في هذا المستوى".

وفاز ميلان على نابولي مجددا في سان سيرو بعدما خسر العام الماضي بثنائية دون رد أمام أنصاره.

الخسارة هي الأولى لحامل اللقب والتي جعلته في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ميلان الذي تصدر برصيد 12 نقطة.

