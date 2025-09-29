ركلتا جزاء وهدفان.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الجونة

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 19:41

كتب : FilGoal

سيراميكا 1-1 الجونة

تعادل سيراميكا كليوباترا مع مضيفه الجونة بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

تقدم الجونة في الدقيقة 54 بهدف مروان محسن من ركلة جزاء.

وتحصل الجونة على هذه الركلة بسبب عرقلة كريم وليد لعلي الزاهدي.

وتحصل سيراميكا على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على مروان محسن في الدقيقة 70.

إلا أن عمرو السولية فشل في تسجيلها، حيث تصدى لها حارس الجونة بنجاح.

وفي الدقيقة 76 تعادل رجب نبيل لسيراميكا ليهدي فريقه النقطة.

التعادل هو الرابع بين الفريقين، والثالث بنتيجة 1-1.

بينما فاز سيراميكا 3 مرات، مقابل انتصارين للجونة.

ويحتل الجونة المركز الخامس عشر بـ 9 نقاط من 8 مباريات.

أما سيراميكا فيحتل المركز السادس بـ 14 نقطة من 8 مباريات.

