ركلتا جزاء وهدفان.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الجونة
الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 19:41
كتب : FilGoal
تعادل سيراميكا كليوباترا مع مضيفه الجونة بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.
تقدم الجونة في الدقيقة 54 بهدف مروان محسن من ركلة جزاء.
وتحصل الجونة على هذه الركلة بسبب عرقلة كريم وليد لعلي الزاهدي.
وتحصل سيراميكا على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على مروان محسن في الدقيقة 70.
إلا أن عمرو السولية فشل في تسجيلها، حيث تصدى لها حارس الجونة بنجاح.
وفي الدقيقة 76 تعادل رجب نبيل لسيراميكا ليهدي فريقه النقطة.
video:1
التعادل هو الرابع بين الفريقين، والثالث بنتيجة 1-1.
بينما فاز سيراميكا 3 مرات، مقابل انتصارين للجونة.
ويحتل الجونة المركز الخامس عشر بـ 9 نقاط من 8 مباريات.
أما سيراميكا فيحتل المركز السادس بـ 14 نقطة من 8 مباريات.
نرشح لكم
الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي وليد صلاح الدين: لا تصدقوا الأكاذيب التي تقال عن الأهلي.. ونسير على الطريق الصحيح هاني: اللاعبون يضحون بحياتهم لأجل الأهلي.. وهذا سبب الشائعات عن غرفة الملابس صراع الصدارة يشتعل.. الأهلي يقلب الطاولة على الزمالك وينتصر بثنائية لا يخسر القمة.. تريزيجيه يسجل لأول مرة أمام الزمالك السادس في الأبيض.. حسين الشحات يتعادل لـ الأهلي أمام الزمالك السعيد يهدي حسام عبد المجيد هدفه الأول في القمة انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك