انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 19:37

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - هدف حسام عبد المجيد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الأهلي ضد الزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
بث مشترك بين قناتي الأهلي والزمالك لنقل كواليس قمة الدوري قمة الدوري - تشكيل الزمالك.. عودة بيزيرا وبنتايك ضد الأهلي قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك بثنائية فيصل وشلبي.. البنك الأهلي يعمق جراح الإسماعيلي بهزيمة سابعة

نهاية المباراة بفوز الأهلي 2-1

ق98. هدف قاتل يضيع من عمر كمال بعد عمل رائع من ديانج.

ق92. العاارضة تمنع التعادل للزمالك عن برأسية من عمرو ناصر.

ق83. تبديلان للزمالك بدخول أحمد فتوح وأحمد شريف بدلا من نبيل عماد وبنتايج، وتبديلان للأهلي بدخول أليو ديانج وأحمد عبد القادر بدلا من محمد بن رمضان ومحمد شريف.

ق77. جووول الثاني للأهلي عن طريق تريزيجيه من ركلة جزاء.

ق76. تبديلان للزمالك بدخول عمرو ناصر وعبد الحميد معالي بدلا من آدم كايد وناصر ماهر.

ق75. ركلة جزاااء للأهلي بعد تدخل من محمود بنتايج ضد حسين الشحات.

ق71. جوووول التعادل للأهلي عن طريق حسين الشحات مستغلا تمريرة من محمد شريف ليسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

ق68. تبديل أول للأهلي بدخول حسين الشحات بدلا من طاهر محمد.

ق62. وقوع عمر جابر للإصابة

ق57. تسديدة خطيرة من تريزيجيه تمر بجوار المرمى.

ق56. بطاقة صفراء لناصر منسي بعد دخول قوي ضد ياسين مرعي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47. إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق44. ركلة جزاااء جديدة تلك المرة للأهلي بعد لمسة يد على بنتايج.

ق38. بطاقة صفراء لنبيل عماد بعد خطأ ضد تريزيجيه

ق37. تبديل أول للزاملك بدخول ناصر منسي بدلا من عدي الدباغ بسبب الإصابة

ق36. إصابة عدي الدباغ.

ق31. جووول أول للزمالك عن طريق حسام عبد المجيد بعد تنفيذ ركلة الجزاء بدلا من عبد الله السعيد.

ق30. الحكم يشير لإعادة ركلة الجزاء بسبب دخول محمد هاني لمنطقة الجزاء قبل التنفيذ.

ق28. محمد الشناوي يتألق ويتصدى لركلة الجزاء التي سددها عبد الله السعيد.

ق25. ركلة جزاء للزمالك حصل عليها عدي الدباغ بعد خطأ ارتكبه ياسين مرعي.

ق12. فرصة خطيرة للأهلي كاد حسام عبد المجيد أن يسجلها في مرماه بالخطأ

ق10. ناصر ماهر يهدر فرصة انفراد جديد بعد تمريرة رائعة من آدم كايد.

ق5. إصابة الشناوي في الرأس بعد التحام مع ياسر إبراهيم في كرة الانفراد.

ق3. انفراد مهدر من عدي الدباغ بعد انطلاقة رائعة من جوان بيزيرا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الأهلي الزمالك الدوري المصري دربي القاهرة
نرشح لكم
الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي وليد صلاح الدين: لا تصدقوا الأكاذيب التي تقال عن الأهلي.. ونسير على الطريق الصحيح هاني: اللاعبون يضحون بحياتهم لأجل الأهلي.. وهذا سبب الشائعات عن غرفة الملابس صراع الصدارة يشتعل.. الأهلي يقلب الطاولة على الزمالك وينتصر بثنائية لا يخسر القمة.. تريزيجيه يسجل لأول مرة أمام الزمالك السادس في الأبيض.. حسين الشحات يتعادل لـ الأهلي أمام الزمالك السعيد يهدي حسام عبد المجيد هدفه الأول في القمة ركلتا جزاء وهدفان.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الجونة
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي 3 دقيقة | الدوري المصري
وليد صلاح الدين: لا تصدقوا الأكاذيب التي تقال عن الأهلي.. ونسير على الطريق الصحيح 7 دقيقة | الدوري المصري
هاني: اللاعبون يضحون بحياتهم لأجل الأهلي.. وهذا سبب الشائعات عن غرفة الملابس 13 دقيقة | الدوري المصري
صراع الصدارة يشتعل.. الأهلي يقلب الطاولة على الزمالك وينتصر بثنائية 32 دقيقة | الدوري المصري
لا يخسر القمة.. تريزيجيه يسجل لأول مرة أمام الزمالك 37 دقيقة | الدوري المصري
السادس في الأبيض.. حسين الشحات يتعادل لـ الأهلي أمام الزمالك 58 دقيقة | الدوري المصري
رابيو: لا أعرف كيف يركض مودريتش هكذا في سن الـ 40 ساعة | الكرة الأوروبية
مودريتش: تأثيري في الملعب بهذا العمر يعود إلى حبي لكرة القدم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 3 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك
/articles/514341/مباشر-الدوري-المصري-الأهلي-2-1-الزمالك-4-تبديلات