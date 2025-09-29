انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الأهلي ضد الزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

نهاية المباراة بفوز الأهلي 2-1

ق98. هدف قاتل يضيع من عمر كمال بعد عمل رائع من ديانج.

ق92. العاارضة تمنع التعادل للزمالك عن برأسية من عمرو ناصر.

ق83. تبديلان للزمالك بدخول أحمد فتوح وأحمد شريف بدلا من نبيل عماد وبنتايج، وتبديلان للأهلي بدخول أليو ديانج وأحمد عبد القادر بدلا من محمد بن رمضان ومحمد شريف.

ق77. جووول الثاني للأهلي عن طريق تريزيجيه من ركلة جزاء.

ق76. تبديلان للزمالك بدخول عمرو ناصر وعبد الحميد معالي بدلا من آدم كايد وناصر ماهر.

ق75. ركلة جزاااء للأهلي بعد تدخل من محمود بنتايج ضد حسين الشحات.

ق71. جوووول التعادل للأهلي عن طريق حسين الشحات مستغلا تمريرة من محمد شريف ليسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

ق68. تبديل أول للأهلي بدخول حسين الشحات بدلا من طاهر محمد.

ق62. وقوع عمر جابر للإصابة

ق57. تسديدة خطيرة من تريزيجيه تمر بجوار المرمى.

ق56. بطاقة صفراء لناصر منسي بعد دخول قوي ضد ياسين مرعي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47. إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق44. ركلة جزاااء جديدة تلك المرة للأهلي بعد لمسة يد على بنتايج.

ق38. بطاقة صفراء لنبيل عماد بعد خطأ ضد تريزيجيه

ق37. تبديل أول للزاملك بدخول ناصر منسي بدلا من عدي الدباغ بسبب الإصابة

ق36. إصابة عدي الدباغ.

ق31. جووول أول للزمالك عن طريق حسام عبد المجيد بعد تنفيذ ركلة الجزاء بدلا من عبد الله السعيد.

ق30. الحكم يشير لإعادة ركلة الجزاء بسبب دخول محمد هاني لمنطقة الجزاء قبل التنفيذ.

ق28. محمد الشناوي يتألق ويتصدى لركلة الجزاء التي سددها عبد الله السعيد.

ق25. ركلة جزاء للزمالك حصل عليها عدي الدباغ بعد خطأ ارتكبه ياسين مرعي.

ق12. فرصة خطيرة للأهلي كاد حسام عبد المجيد أن يسجلها في مرماه بالخطأ

ق10. ناصر ماهر يهدر فرصة انفراد جديد بعد تمريرة رائعة من آدم كايد.

ق5. إصابة الشناوي في الرأس بعد التحام مع ياسر إبراهيم في كرة الانفراد.

ق3. انفراد مهدر من عدي الدباغ بعد انطلاقة رائعة من جوان بيزيرا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل