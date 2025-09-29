بث مشترك بين قناتي الأهلي والزمالك لنقل كواليس قمة الدوري
الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 19:34
كتب : FilGoal
ظهرت قناة الأهلي في بث فضائي مشترك مع قناة الزمالك، وذلك لنقل كواليس مباراة قمة الدوري.
ويلعب الأهلي ضد الزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة، وتنطلق في تمام الثامنة مساء.
ويتم بث قناتي الأهلي والزمالك بشكل مشترك عبر القناتين بشكل مباشر، وذلك لنقل الاستديو التحليلي في قناة الأهلي والاستديو التحليلي لقناة الزمالك قبل وبعد المباراة.
ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 17 نقطة من خوض 8 مباريات.
بينما يأتي الأهلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق.
نرشح لكم
الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي وليد صلاح الدين: لا تصدقوا الأكاذيب التي تقال عن الأهلي.. ونسير على الطريق الصحيح هاني: اللاعبون يضحون بحياتهم لأجل الأهلي.. وهذا سبب الشائعات عن غرفة الملابس صراع الصدارة يشتعل.. الأهلي يقلب الطاولة على الزمالك وينتصر بثنائية لا يخسر القمة.. تريزيجيه يسجل لأول مرة أمام الزمالك السادس في الأبيض.. حسين الشحات يتعادل لـ الأهلي أمام الزمالك السعيد يهدي حسام عبد المجيد هدفه الأول في القمة ركلتا جزاء وهدفان.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الجونة