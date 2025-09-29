بث مشترك بين قناتي الأهلي والزمالك لنقل كواليس قمة الدوري

ظهرت قناة الأهلي في بث فضائي مشترك مع قناة الزمالك، وذلك لنقل كواليس مباراة قمة الدوري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة، وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

ويتم بث قناتي الأهلي والزمالك بشكل مشترك عبر القناتين بشكل مباشر، وذلك لنقل الاستديو التحليلي في قناة الأهلي والاستديو التحليلي لقناة الزمالك قبل وبعد المباراة.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 17 نقطة من خوض 8 مباريات.

بينما يأتي الأهلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق.