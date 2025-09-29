الهلال يحقق انتصارا غاليا على ناساف في أبطال آسيا للنخبة

حقق فريق الهلال السعودي فوزا غاليا على منافسه ناساف كارشي الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة في أوزبكستان.

وسجل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وثيو هيرنانديز وماركوس ليوناردو أهداف الهلال.

بينما أحرز ساردوربيك باخروموف وجافوخير سيديكوف ثنائية ناساف.

وللمباراة الثانية على التوالي في البطولة يتمكن الهلال من الفوز، إذ انتصر في الجولة الأولى على الدحيل القطري.

وافتتح ميلينكوفيتش سافيتش النتيجة في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل باخروموف بعد 6 دقائق من صناعة عمر إشمورادوف.

ثم تقدم ثيو هيرنانديز مرة أخرى للهلال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتعادل سيديكوف من صناعة إشمورادوف مرة أخرى في الدقيقة 60.

ومنح ليونادرو هدف الفوز للهلال في الدقيقة 79 من صناعة ميلينكوفيتش سافيتش.

وبهذا الفوز وصل الهلال للنقطة السادسة محققا العلامة الكاملة في صدارة الترتيب مؤقتا.

بينما يتذيل ناساف الترتيب بدون رصيد من النقاط.