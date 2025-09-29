الهلال يحقق انتصارا غاليا على ناساف في أبطال آسيا للنخبة

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 19:20

كتب : FilGoal

ماركوس ليوناردو - الهلال

حقق فريق الهلال السعودي فوزا غاليا على منافسه ناساف كارشي الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة في أوزبكستان.

وسجل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وثيو هيرنانديز وماركوس ليوناردو أهداف الهلال.

بينما أحرز ساردوربيك باخروموف وجافوخير سيديكوف ثنائية ناساف.

أخبار متعلقة:
جيسوس: قبلت دعوة رونالدو لتدريب النصر وبناء فريق قوي لمنافسة الاتحاد والهلال الهلال يقلب تأخره ويتحدى الـ VAR بالانتصار على الأخدود بثلاثية

وللمباراة الثانية على التوالي في البطولة يتمكن الهلال من الفوز، إذ انتصر في الجولة الأولى على الدحيل القطري.

وافتتح ميلينكوفيتش سافيتش النتيجة في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل باخروموف بعد 6 دقائق من صناعة عمر إشمورادوف.

ثم تقدم ثيو هيرنانديز مرة أخرى للهلال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتعادل سيديكوف من صناعة إشمورادوف مرة أخرى في الدقيقة 60.

ومنح ليونادرو هدف الفوز للهلال في الدقيقة 79 من صناعة ميلينكوفيتش سافيتش.

وبهذا الفوز وصل الهلال للنقطة السادسة محققا العلامة الكاملة في صدارة الترتيب مؤقتا.

بينما يتذيل ناساف الترتيب بدون رصيد من النقاط.

الهلال ماركوس ليوناردو ناساف دوري أبطال آسيا للنخبة
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - رينار يعلن قائمة منتخب السعودية لمواجهتي إندونيسيا والعراق بعد إيقاف 7 لاعبين.. الاتحاد الماليزي يطعن في قرار فيفا بمشاركة وتسجيل حمدي فتحي.. الوكرة يفوز على أم صلال فيفا يكشف عن تمائم كأس العالم 2026 سالم الدوسري على رأس 3 مرشحين لأفضل لاعب في آسيا الرياضية: بروزوفيتش يرغب في الاستمرار مع النصر مدرب الجزيرة: خروج النني فرض علينا بعض التغييرات ضد الوحدة تقرير: النصر يفقد خدمات تيكسيرا لمدة قد تصل إلى شهر بسبب كأس العالم للشباب
أخر الأخبار
رابيو: لا أعرف كيف يركض مودريتش هكذا في سن الـ 40 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
مودريتش: تأثيري في الملعب بهذا العمر يعود إلى حبي لكرة القدم ساعة | الكرة الأوروبية
السعيد يهدي حسام عبد المجيد هدفه الأول في القمة ساعة | الدوري المصري
ركلتا جزاء وهدفان.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الجونة 2 ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك.. جووول الثاني 2 ساعة | الدوري المصري
بث مشترك بين قناتي الأهلي والزمالك لنقل كواليس قمة الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
الهلال يحقق انتصارا غاليا على ناساف في أبطال آسيا للنخبة 2 ساعة | آسيا
بثنائية فيصل وشلبي.. البنك الأهلي يعمق جراح الإسماعيلي بهزيمة سابعة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 3 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر 4 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع
/articles/514339/الهلال-يحقق-انتصارا-غاليا-على-ناساف-في-أبطال-آسيا-للنخبة