بثنائية فيصل وشلبي.. البنك الأهلي يعمق جراح الإسماعيلي بهزيمة سابعة

حقق البنك الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد الإسماعيلية بالجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائية البنك الأهلي كل من مصطفى شلبي وأسامة فيصل، بينما أحرز محمد عمار هدف الإسماعيلي.

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي للنقطة الـ 11 في المركز الـ 11، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز الـ 21 والأخير.

البنك الأهلي تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق مصطفى شلبي بعد تمريرة متبادلة رائعة مع أسامة فيصل ليسكنها الشباك.

ودون شلبي أول أهدافه بقميص البنك الأهلي.

وفي الدقيقة 28 سجل أسامة فيصل الهدف الثاني للبنك الأهلي بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني حاول الإسماعيلي العودة وكاد محمد عمار أن يسجل من رأسية ارتدت من العارضة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للإسماعيلي حصل عليها عبد الكريم مصطفى في الدقيقة 74 وسجلها محمد عمار بنجاح في الشباك ليقلص الفارق.

وحاول لاعبي الإسماعيلي تسجيل هدف التعادل في باقي دقائق المباراة ولكن لم تتح له فرص حقيقة للتسجيل بعكس البنك الأهلي الذي أهدر أكثر من فرصة قبل نهاية المباراة عن طريق أسامة فيصل.

وسيلعب البنك الأهلي مباراته المقبلة ضد المصري يوم الجمعة المقبل 3 أكتوبر، بينما يلتقي الإسماعيلي مع سموحة بنفس اليوم.